Trước Đại sứ Đức, bao vị chính khách “yểu mệnh” sau khi nhậm chức?

Ngày 6/9, Bộ Ngoại giao Đức xác nhận Đại sứ Đức tại Trung Quốc Jan Hecker qua đời ở tuổi 54, chỉ chưa đầy hai tuần sau khi ông nhậm chức. Nguyên nhân và thời gian chính xác cái chết của Đại sứ Hecker vẫn chưa được công bố. Ảnh: Đại sứ Đức tại Trung Quốc Jan Hecker. Ảnh: SCMP. Theo Ngoại trưởng Đức Heiko Maas (ảnh), dựa vào hoàn cảnh dẫn đến cái chết của Đại sứ Jan Hecker, phía Đức không thấy có chỉ dẫn nào cho thấy việc ông Jan Hecker qua đời có bất cứ liên hệ nào đến vai trò của ông là Đại sứ của Đức tại Trung Quốc. Ảnh: CD. Trước Đại sứ Đức Jan Jecker, một số vị chính khách trên thế giới đã qua đời sau khi nhậm chức được vài tháng, vài tuần, thậm chí vài ngày. Ảnh: MK. Vào tháng 3/2021, Thủ tướng Bờ Biển Ngà Hamed Bakayoko qua đời tại một bệnh viện ở Đức, sau thời gian điều trị ung thư. Ông mới nhậm chức Thủ tướng được 8 tháng. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Hamed Bakayoko là một nhân vật quan trọng trong nỗ lực đàm phán nội chiến Bờ Biển Ngà vào đầu thế kỷ 21. Ông từng làm trong ngành truyền thông trước khi sự nghiệp rẽ sang chính trị. Sự ra đi của Thủ tướng Hamed Bakayoko là mất mát to lớn đối với Bờ biển Ngà. Ảnh: Reuters. Được biết, ông Hamed Bakayoko được chỉ định làm Thủ tướng Bờ Biển Ngà vào tháng 7/2020, sau khi người tiền nhiệm Amadou Gon Coulibaly (ảnh) đột ngột qua đời. Ảnh: Getty. Thủ tướng Amadou Gon Coulibaly, 61 tuổi, qua đời ngay sau khi ông đổ bệnh trong một cuộc họp nội các ở dinh tổng thống chiều 8/7/2020. Ảnh: Reuters. Năm 1841, Tổng thống thứ 9 của nước Mỹ, ông William Henry Harrison, đột ngột qua đời chỉ sau 31 ngày tại nhiệm. William Henry Harrison được biết đến là vị tổng thống có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử Mỹ. Ảnh: USReport. Các chuyên gia từ lâu cho rằng, ông Harrison qua đời do căn bệnh viêm phổi. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu công bố năm 2014, một số nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của vị tổng thống yểu mệnh này là do nhiễm trùng đường tiêu hóa. Ảnh: Tổng thống William Harrison trên giường bệnh. Nguồn: Internet. Cái chết đột ngột của ông Harrison đã dẫn đến cuộc khủng hoảng hiến pháp tại Mỹ khi chính phủ rơi vào tình trạng không có người đứng đầu trong khi hiến pháp lúc bấy giờ không quy định rõ cách giải quyết trong trường hợp này. Ảnh: WH. Mời độc giả xem thêm video: Cựu Tổng thống Mỹ George H.W.Bush qua đời (Nguồn video: THĐT)

