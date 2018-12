Toàn cảnh Trung Đông chìm trong xung đột năm 2018

Loạt ảnh về những cuộc xung đột trên thế giới năm 2018 do hãng thông tấn Reuters mới đăng tải phần nào lột tả tình hình bất ổn tại nhiều điểm nóng trên thế giới, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông, trong năm vừa qua. Ảnh: Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel phóng một quả tên lửa đánh chặn rocket được phóng từ Gaza về phía thành phố Sderot, Israel, ngày 9/8. (Nguồn ảnh: Reuters) Các cuộc giao tranh tại nhiều quốc gia Trung Đông trong năm vừa qua đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn dân thường vô tội và khiến hàng triệu người phải sơ tán. Ảnh: Các em nhỏ bị thương trong một bệnh viện tại thị trấn bị bao vây Douma, Đông Ghouta, Damascus, Syria, ngày 23/2. Một người đàn ông Palestine “đấu khẩu” với binh sĩ Israel trong cuộc đụng độ sau khi Israel quyết định đóng cửa một trường học Palestine gần Nablus, Bờ Tây, ngày 15/10. Một người đàn ông bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau một vụ không kích ở vùng Saqba, Đông Damascus, Syria, ngày 9/1. Kho vũ khí của quân nổi dậy Houthi phát nổ sau khi bị không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen, ngày 31/1. Một chiến binh thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở vùng Afrin, Syria, ngày 2/3. Được biết, hồi tháng 3/2018, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh FSA đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Afrin, tỉnh Aleppo, từ tay người Kurd. Khói bụi bốc lên từ khu vực Đông Ghouta bị bao vây ở thủ đô Damascus, Syria, ngày 27/2. Người đàn ông tháo chạy trong một vụ không kích ở thị trấn Douma, Đông Ghouta, Syria, ngày 6/2. Các chiến binh FSA đưa một đồng đội bị thương ra khỏi khu vực xung đột ở Rajo, Syria, ngày 3/3. Hệ thống Vòm Sắt của Israel đánh chặn rocket được phóng từ Dải Gaza về phía Israel ngày 27/10. Người đàn ông bế thi thể của một bé sơ sinh ở Hodeida, Yemen, ngày 2/4. Được biết, mẹ của em bé này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích tại quốc gia Trung Đông này. Bà Sana Ibrahim al-Taee, 64 tuổi, cùng các cháu của mình trong ngôi nhà ở Mosul, Iraq, ngày 30/7. Được biết, 5 người con trai của bà Sana đã bị phiến quân IS sát hại. Người phụ nữ bế một bé trai bị suy dinh dưỡng trong bệnh viện al-Sabeen ở Sana, Yemen, ngày 6/10. Các cuộc xung đột tại Yemen những năm qua đã tàn phá nặng nề quốc gia Trung Đông này và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Người dân Palestine tập trung xung quanh một tòa nhà bị phá hủy trong đợt không kích của Israel tại Thành phố Gaza ngày 9/8. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giao tranh với phiến quân IS năm 2017 (Nguồn: AMN)

