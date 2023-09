Tò mò vùng đất ở Pakistan có nhiều phụ nữ xinh đẹp

Theo BBC, tộc người Kalash với dân số khoảng 4.000 người sống ở vùng thung lũng Kalasha thuộc núi Hindu Kush, tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan. Kalash được coi là bộ tộc thiểu số nhỏ nhất và đặc biệt nhất tại Pakistan. Người Kalash có ngoại hình rất khác biệt so với phần đông dân số tại Pakistan. Kalash cũng được mệnh danh là tộc người đẹp nhất thế giới, đặc biệt là các cô gái Kalash, với nước da trắng, tóc sáng màu, đôi mắt có màu xanh hoặc nâu. Trong cuộc sống hôn nhân, người Kalash khá “cởi mở”, khi các cô gái được phép kết hôn với những người theo đạo Hồi.Phụ nữ Kalash được tùy ý chọn chồng, có quyền ly hôn, lấy người khác nếu cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc. Đáng nói hơn là, kể cả trong lúc chưa ly hôn, người phụ nữ Kalash có thể bỏ trốn theo tình yêu mới mà không bị chỉ trích. “Chúng tôi chọn chồng của chúng tôi. Nếu họ đối xử không tốt với chúng tôi hay không chịu làm việc, chúng tôi có thể bỏ đi và tìm một người chồng mới”, một cô gái thuộc bộ tộc Kalash từng chia sẻ. Phụ nữ bộ tộc Kalash thường làm các công việc như may vá, quán xuyến gia đình và chăm sóc con cái, thời gian còn lại họ có thể hát, khiêu vũ và trò chuyện với bạn bè. Người Kalash nói chung sống giản dị, yêu đời, yêu hòa bình và rất lạc quan. Mặc dù sống trong khu vực Hồi giáo chiếm đa số nhưng những người dân Kalasha không theo tôn giáo này, vì vậy lễ hội của họ cũng mang bản sắc rất khác so với các lễ hội ở Pakistan. Những ngày nghỉ lễ tết là một phần không thể thiếu được trong đời sống của người Kalasha vì trong dịp này, các cô gái sẽ thể hiện những điệu hát, nhảy tập thể vô cùng hào hứng. Lễ hội Joshi vào tháng 5 hàng năm là một trong những lễ hội lớn nhất của người Kalasha. Vào ngày này, phụ nữ cùng nhau hát hò, nhảy múa, trong khi đó, những người đàn ông sẽ đánh trống, thổi sáo, vỗ tay cổ vũ cho họ. Ảnh: Tribune, IT.

Theo BBC, tộc người Kalash với dân số khoảng 4.000 người sống ở vùng thung lũng Kalasha thuộc núi Hindu Kush, tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan. Kalash được coi là bộ tộc thiểu số nhỏ nhất và đặc biệt nhất tại Pakistan. Người Kalash có ngoại hình rất khác biệt so với phần đông dân số tại Pakistan. Kalash cũng được mệnh danh là tộc người đẹp nhất thế giới, đặc biệt là các cô gái Kalash, với nước da trắng, tóc sáng màu, đôi mắt có màu xanh hoặc nâu. Trong cuộc sống hôn nhân, người Kalash khá “cởi mở”, khi các cô gái được phép kết hôn với những người theo đạo Hồi. Phụ nữ Kalash được tùy ý chọn chồng, có quyền ly hôn, lấy người khác nếu cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc. Đáng nói hơn là, kể cả trong lúc chưa ly hôn, người phụ nữ Kalash có thể bỏ trốn theo tình yêu mới mà không bị chỉ trích. “Chúng tôi chọn chồng của chúng tôi. Nếu họ đối xử không tốt với chúng tôi hay không chịu làm việc, chúng tôi có thể bỏ đi và tìm một người chồng mới”, một cô gái thuộc bộ tộc Kalash từng chia sẻ. Phụ nữ bộ tộc Kalash thường làm các công việc như may vá, quán xuyến gia đình và chăm sóc con cái, thời gian còn lại họ có thể hát, khiêu vũ và trò chuyện với bạn bè. Người Kalash nói chung sống giản dị, yêu đời, yêu hòa bình và rất lạc quan. Mặc dù sống trong khu vực Hồi giáo chiếm đa số nhưng những người dân Kalasha không theo tôn giáo này, vì vậy lễ hội của họ cũng mang bản sắc rất khác so với các lễ hội ở Pakistan. Những ngày nghỉ lễ tết là một phần không thể thiếu được trong đời sống của người Kalasha vì trong dịp này, các cô gái sẽ thể hiện những điệu hát, nhảy tập thể vô cùng hào hứng. Lễ hội Joshi vào tháng 5 hàng năm là một trong những lễ hội lớn nhất của người Kalasha. Vào ngày này, phụ nữ cùng nhau hát hò, nhảy múa, trong khi đó, những người đàn ông sẽ đánh trống, thổi sáo, vỗ tay cổ vũ cho họ. Ảnh: Tribune, IT.