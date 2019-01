Tìm thấy cựu binh Hồng quân Liên Xô sau 27 năm “mất tích“

Theo The Sun, ông Timofey Menshikov, 58 tuổi, đã rời khỏi quê nhà ở vùng Yakutia từ vài tháng trước khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. (Nguồn ảnh: The Sun) Mới đây, blogger Oles Geraymovich đã tìm thấy cựu binh Hồng quân Liên Xô này trong một căn nhà gỗ nằm cách thành phố lạnh nhất thế giới Yakutsk khoảng 845 km về phía tây bắc. Nhiệt độ vào mùa đông tại đây có thể xuống mức -60 độ C. Tờ báo Siberia Times đưa tin, bên trong căn nhà gỗ lụp xụp của ông Timofey có một chiếc giường đơn. Cuộc sống của ông phụ thuộc vào sự “tiếp tế” của những người thợ săn tốt bụng. Căn nhà chật chội rộng khoảng 2 m2 ở vùng Bắc Cực. Ông Timofey chỉ có một chú chó và mèo làm bầu bạn ở nơi hoang vắng này. Được biết, ông Timofey không phải đóng bất cứ khoản thuế nào. Mặc dù điều kiện sống ở đây rất thiếu thốn, khắc nghiệt nhưng người lính Liên Xô này dự định sẽ tiếp tục sống trong căn nhà nhỏ bé này hơn chục năm nữa. Chia sẻ với Oles, ông Timofey cho biết không lo lắng nếu mình đổ bệnh: “Điều đó có nghĩa là vận hạn của tôi đã đến. Đó là số phận của tôi”. Sau khi biết về sự tồn tại của người anh trai, em trai của ông Timofey là Anatoly đã liên lạc với blogger Geraymovich và họ dự định sẽ đến thăm ông Timofey. “Em vẫn luôn tìm anh. Chị gái của chúng ta đã khóc rất nhiều, thường đến nhà thờ và cầu nguyện một ngày nào đó sẽ tìm thấy anh”, ông Anatoly nhắn nhủ tới người anh trai "thất lạc" hàng chục năm qua. Ảnh: Oles Geraymovich chụp ảnh cùng Anatoly và vợ ông. “Timka (Timofey), nếu đúng là em. Chị là chị gái của em đây. Hãy để chúng ta biết nếu đó thực sự là em”, bà Natalia, chị gái của ông Timofey, xúc động khi biết tin em mình được tìm thấy. Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng ở "tận cùng Trái đất" (Nguồn: VTC4)

Theo The Sun, ông Timofey Menshikov, 58 tuổi, đã rời khỏi quê nhà ở vùng Yakutia từ vài tháng trước khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. (Nguồn ảnh: The Sun) Mới đây, blogger Oles Geraymovich đã tìm thấy cựu binh Hồng quân Liên Xô này trong một căn nhà gỗ nằm cách thành phố lạnh nhất thế giới Yakutsk khoảng 845 km về phía tây bắc. Nhiệt độ vào mùa đông tại đây có thể xuống mức -60 độ C. Tờ báo Siberia Times đưa tin, bên trong căn nhà gỗ lụp xụp của ông Timofey có một chiếc giường đơn. Cuộc sống của ông phụ thuộc vào sự “tiếp tế” của những người thợ săn tốt bụng. Căn nhà chật chội rộng khoảng 2 m2 ở vùng Bắc Cực. Ông Timofey chỉ có một chú chó và mèo làm bầu bạn ở nơi hoang vắng này. Được biết, ông Timofey không phải đóng bất cứ khoản thuế nào. Mặc dù điều kiện sống ở đây rất thiếu thốn, khắc nghiệt nhưng người lính Liên Xô này dự định sẽ tiếp tục sống trong căn nhà nhỏ bé này hơn chục năm nữa. Chia sẻ với Oles, ông Timofey cho biết không lo lắng nếu mình đổ bệnh: “Điều đó có nghĩa là vận hạn của tôi đã đến. Đó là số phận của tôi”. Sau khi biết về sự tồn tại của người anh trai, em trai của ông Timofey là Anatoly đã liên lạc với blogger Geraymovich và họ dự định sẽ đến thăm ông Timofey. “Em vẫn luôn tìm anh. Chị gái của chúng ta đã khóc rất nhiều, thường đến nhà thờ và cầu nguyện một ngày nào đó sẽ tìm thấy anh”, ông Anatoly nhắn nhủ tới người anh trai "thất lạc" hàng chục năm qua. Ảnh: Oles Geraymovich chụp ảnh cùng Anatoly và vợ ông. “Timka (Timofey), nếu đúng là em. Chị là chị gái của em đây. Hãy để chúng ta biết nếu đó thực sự là em”, bà Natalia, chị gái của ông Timofey, xúc động khi biết tin em mình được tìm thấy. Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng ở "tận cùng Trái đất" (Nguồn: VTC4)