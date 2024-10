Tân Thủ tướng Nhật: Từ nhân viên ngân hàng đến đỉnh cao quyền lực

Ngày 1/10, trong phiên họp bất thường của Hạ viện Nhật Bản, ông Shigeru Ishiba đã được chính thức phê chuẩn chức vụ Thủ tướng, trở thành thủ tướng thứ 102 của nước này. Ảnh: Reuters. Tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba sau đó công bố nội các mới. Ông đã chọn cả đồng minh và đối thủ vào nội các gồm 20 bộ trưởng, trong đó có 2 phụ nữ. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Shigeru Ishiba, 67 tuổi, sinh ra ở tỉnh ven biển phía nam Tottori, tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Keio. Cha ông, Jiro Ishiba, là Thống đốc tỉnh Tottori vào những năm 1950 trong khi mẹ ông là giáo viên dạy tiếng Nhật. Ảnh: Getty.

Trước khi bước chân vào con đường chính trị, ông Shigeru Ishiba bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nhân viên ngân hàng. Ảnh: X. Sau khi ông Jiro Ishiba mất vào năm 1981, Shigeru Ishiba tham gia chính trường theo sự khích lệ của một người bạn của người cha quá cố. Ảnh: Reuters. Ông trúng cử hạ nghị sĩ quốc hội lần đầu tiên khi mới 29 tuổi và là hạ nghị sĩ trẻ nhất ở Nhật Bản vào thời điểm đó. Ảnh: NA. Tân Thủ tướng Nhật Bản từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng. Trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2004, ông là Tổng giám đốc Cơ quan Phòng vệ Nhật Bản. Từ 2007 - 2008, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản từ năm 2008 đến 2009. Ảnh: Wikipedia. Ông Shigeru Ishiba được bổ nhiệm làm Tổng thư ký của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào ngày 27/9/2012. Từ tháng 9/2014 đến tháng 8/2016, ông phục vụ trong nội các với tư cách Bộ trưởng Nội các Đặc trách phục hồi kinh tế khu vực và các chính sách nhằm đảo ngược sự suy giảm dân số. Ảnh: AA. Ngày 27/9/2024, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã bầu ông Ishiba Shigeru làm tân chủ tịch đảng thay thế cho Thủ tướng Kishida Fumio. Ảnh: AA. Được biết, ông Shigeru Ishiba từng 5 lần tranh cử chức vụ Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do nhưng đây là lần đầu tiên đắc cử. Với chiến thắng này, ông trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản. Ảnh: Reuters. “Tôi sẽ tin tưởng vào người dân, nói lên sự thật bằng lòng dũng cảm và chân thành. Tôi sẽ làm hết sức mình để biến đất nước này thành một nơi an toàn, nơi mọi người có thể sống với nụ cười trên môi một lần nữa”, ông Ishiba phát biểu sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn người kế nhiệm Thủ tướng Kishida hôm 27/9. Ảnh: Kyodo. >>> Mời độc giả xem thêm video: Thái Lan có Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử (Nguồn video: Vnews)

