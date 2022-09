Tận mục những con đường nguy hiểm nhất thế giới

Đường cao tốc Hana, Hawaii: Cảnh quan tuyệt đẹp khi đi trên đường cao tốc Hana khiến bạn có cảm giác như đang ở trong một bối cảnh phim viễn tưởng huyền ảo. Nhưng nó thực sự là một trong những con đường nguy hiểm nhất thế giới. Đường Great Ocean, Australia: Dù thuộc top những con đường đẹp trên thế giới nhưng đường Great Ocean cũng không kém nguy hiểm khi có các động vật hoang dã đột ngột xuất hiện trên đường. Đèo Stelvio, Italy: Đường đèo Stelvio nằm ở độ cao 2,757m so với mực nước biển, là đường đèo trải nhựa cao nhất châu Âu. Có chiều dài 22 km với 48 khúc cua tay áo, dốc và nguy hiểm, Stelvio có mặt trong danh sách những cung đường nguy hiểm nhất thế giới. Đường đèo Col De Turini, Pháp: Cung đường nguy hiểm này có tới 34 khúc cua đáng sợ. Những thay đổi thời tiết không lường trước được khiến cho nó trở thành con đường mạo hiểm. Đường Đại Tây Dương, Na Uy: Con đường dài 8km có phong cảnh vô cùng ngoạn mục này trở nên đặc biệt hơn nhờ kỹ thuật gần như nằm trên mặt nước của nó. Nhưng đây cũng không phải là một con đường dễ vượt qua, nhiều lái xe đã gặp rủi ro khi lao với tốc độ nhanh. Đường Skippers Canyon, New Zealand: Đường Skippers Canyon nguy hiểm đến mức phải có giấy phép để vào. Đường nhiều sỏi đá, khó đi, lại hẹp nên nếu 2 xe đi ngược chiều nhau thì một người phải lùi 3 km xe kia mới vượt được qua. Đường Trollstigen, Na Uy: Giữa thiên nhiên cây xanh tươi tốt và khung cảnh miền núi, đường Trollstigen uốn cong và dốc ngược một cách rất đáng sợ. Đường cao tốc liên bang 1, Mexico: Con đường được xây băng qua không trung với bề ngang rất hẹp và không có rào chắn. Thật sự quá nguy hiểm. Đường đèo Zojila, Ấn Độ: Là một con đường trên đỉnh núi cao hơn 3.300m, nối các thành phố Srinagar và Leh ở Tây Himalayas. Con đường này rất hẹp, không hề có lan can hoặc biển báo, rất nguy hiểm cho việc lái xe. Đường hầm Guoliang, Trung Quốc: Đây là một con đường được người dân đục khoét giữa những ngọn núi đá mà thành. Con đường tiềm ẩn rất nhiều rủi ro bởi nó đi xuyên qua núi, nhưng chất lượng xây dựng không đảm bảo. Đường North Yungas, Bolivia: Được người dân địa phương đặt cho “Con đường tử thần”, nó có chiều rộng rất nhỏ và không hề có lan can. Các phương tiện nếu không cẩn thận có thể lao qua mép đường và đâm xuống vực sâu 3000m. Đường Jalalabad-Kabul, Afghanistan: Đây là con đường hẹp với nhiều khúc cua tay áo, cao hơn 600 mét qua các hẻm núi tại Kabul. Những tài xế muốn lái xe qua đây phải có thần kinh thép cùng kinh nghiệm đi đường đèo dày dặn. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Mê mẩn với con đường phong lá đỏ ở Hà Nội. Nguồn: THDT.

