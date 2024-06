Tận mục cây cổ thụ nghìn năm tuổi “ôm” tượng Phật ở Trung Quốc

Cây long não ôm tượng Phật ở thôn Khảo Đình, thành phố Kiến Dương (Phúc Kiến, Trung Quốc). Bức tượng Phật nhỏ nằm lọt thỏm trong thân cây long não cổ thụ. (Ảnh: IT) Ngay lối vào thôn Khảo Đình có một cây long não vô cùng hùng vĩ, cành lá vươn rộng tỏa bóng mát xanh mướt. Được biết, cây long não cổ thụ này cao 36 mét, đường kính thân 10,5 mét, tán rộng 900 mét vuông, có tuổi đời hơn 1.000 năm. Điều đặc biệt và bí ẩn nhất về cây long não cổ thụ này chính là trên thân có một cái hốc, bên trong có tượng Phật cao 60cm. Những ai "yếu bóng yếu vía" vô tình nhìn vào hốc cây, sau đó phát hiện bên trong có mặt tượng Phật chắc chắn sẽ bị giật mình hoảng hốt. Tuy nhiên, cây long não ôm tượng Phật đã thu hút rất nhiều Phật tử khắp mọi miền Trung Quốc đến bái lễ. Theo lời kể của người dân địa phương, có một câu chuyện bí ẩn không kém đằng sau cây long não cổ thụ này. Bức tượng Phật được tạo hình ngay trong vết nứt trên thân cây long não bởi các đệ tử của Chu Hi (một nhà thư pháp, nhà sử học, nhà triết học, nhà chính trị và nhà văn Trung Quốc thời nhà Tống) để tưởng nhớ ông. Khi cây long não càng lớn, vết nứt trên thân càng bị thu hẹp và cuối cùng đã ôm trọn tượng Phật vào trong. Tuy nhiên, một số người lại có quan điểm khác. Theo đó, họ cho rằng cây cổ thụ ôm tượng Phật chỉ là một sự sắp đặt nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của địa phương. Sau đó, họ đã thêu dệt lên câu chuyện về Chu Hi để thêm phần kỳ bí và trang nghiêm vì dù gì vùng đất này cũng có liên quan đến vị thánh nhân thời nhà Tống này. Cho đến nay, cây ôm tượng Phật ở Phúc Kiến vẫn còn là một bí ẩn thu hút du khách thập phương ghé thăm. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ

