Cận cảnh hai cây cổ thụ bị xiềng xích vì lý do kỳ lạ

Cây sồi cổ thụ ở Anh có những cành cây bị xiềng xích chằng chịt vì nó được cho là liên quan tới một "lời nguyền chết người". Ảnh: Wikipedia. Chuyện kể rằng, một ngày nọ vào năm 1830, khi Bá tước Shrewsbury trên đường trở về nhà ở dinh thự Alton Towers bỗng bắt gặp một bà lão ăn xin. Người này đứng chắn xe giữa đường để hỏi xin vài đồng xu. Thế nhưng, vị Bá tước không cho tiền, mà còn tàn nhẫn đuổi bà lão, giục lái xe đi tiếp. Ảnh: Flickr. Bà lão rất tức giận, đã để lại lời nguyền rằng, mỗi khi một cành lá ở cây sồi già rơi xuống đất, một thành viên trong gia đình Bá tước này sẽ qua đời. Ảnh: Flickr. Ngay trong đêm đó, khi cơn bão nổi lên, một trong những nhánh cây sồi bị rụng xuống. Đó cũng là lúc một người trong gia đình vị Bá tước nói trên tử nạn bí ẩn. Điều này khiến ông rất lo sợ. Ảnh: Raven Photography. Để ngăn chặn những thảm kịch tiếp theo, ngay sớm hôm sau, Bá tước ra lệnh cho gia nhân quấn chặt cành lá cây sồi bằng những sợi xích lớn, ngăn chúng tiếp tục rơi rụng. Đến nay, câu chuyện này vẫn chỉ là huyền thoại được truyền miệng để lý giải cho việc cây sồi già bị xiềng xích hàng trăm năm nay. Ảnh: Towerstimes. Khu vực đóng quân ở thị trấn Landi Kotal, Pakistan, có một cây đa rất nổi tiếng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người bản địa và du khách. Quấn quanh cây đa này là những sợi xích khổng lồ, với mục đích ngăn chặn nó thoát ra ngoài. Ảnh: Amusing. Trên thân cây, người ta đóng một chiếc bảng với dòng chữ: "Tôi bị bắt", nhằm nhấn mạnh rằng, cây đa này hoàn toàn không có tự do. Chuyện kể rằng, vào năm 1898, một sĩ quan quân đội người Anh tên là James Squid say rượu, nghĩ rằng cây đứng trước mặt đang chạy về phía mình. Lo sợ cây sẽ đe dọa mình, viên sĩ quan liền ra lệnh cho binh lính bắt trói cây đa lại. Ảnh: Amusing. Hơn 100 năm sau đó, cây đa vẫn bị xiềng xích bởi cơn say rượu của người sĩ quan. Tuy nhiên, người dân ở Landi Kotal lại không nghĩ như vậy. Một người dân sống trong khu vực đóng quân nói trên Tribune: "Thông qua hành động này, người Anh muốn cảnh báo chúng tôi rằng, nếu các bộ lạc dám hành động chống lại, họ cũng sẽ bị chịu sự trừng phạt tương tự". Ảnh: Amusing. Nhiều người cũng cho rằng, cây bị giam cầm là một câu chuyện ngụ ngôn, nói về sự hà khắc của đạo luật mà người Anh đã ban hành trong thời kỳ thuộc địa. Ảnh: ASAD ZIA/EXPRESS. Trong đó, luật pháp cho phép chính phủ được phép trừng trị bộ tộc hoặc gia đình nếu có cá nhân nào đó phạm tội. Ảnh: Amusing. >>> Mời độc giả xem thêm video: Tranh cãi xung quanh bí ẩn trăm năm không lời giải về Leonardo da Vinci

