Sức mạnh lực lượng Taliban đang “làm mưa làm gió” tại Afghanistan

Bộ Các vấn đề Hòa bình của Afghanistan cho biết, lực lượng Taliban đã tổ chức khoảng 22.000 cuộc tấn công nhằm vào dân thường và các lực lượng Chính phủ Afghanistan trong 4 tháng qua. Trong ảnh là các tay súng Taliban tại Afghanistan. Ảnh: Reuters. Những ngày gần đây, Taliban tiến công ồ ạt và chiếm được nhiều thủ phủ của các tỉnh ở Afghanistan. Gần đây nhất, ngày 12/8, Taliban chiếm được thành phố chiến lược Ghazni, thủ phủ thứ mười rơi vào tay lực lượng này, và chỉ còn cách thủ đô Kabul 150 km. Ảnh: Reuters. "Miền Bắc (Afghanistan) mang tính chiến lược đối với Taliban, bởi lực lượng này tin rằng nếu chiếm đóng những khu vực không thuộc Pashtun, họ có thể dễ dàng kiểm soát miền Nam và thủ đô Kabul", Ramish Salemi, một nhà phân tích chính trị ở Kabul, bình luận. Ảnh: Một số tù nhân Taliban được Afghanistan phóng thích hồi tháng 5/2020. Ảnh: Reuters. Một quan chức quốc phòng dẫn đánh giá của tình báo Mỹ gần đây cho biết phong trào Taliban có thể cô lập thủ đô Kabul của Afghanistan trong 30 ngày, sau đó chiếm nó trong 90 ngày. Ảnh: New York Times. Lực lượng Taliban tuyên bố đã kiểm soát được hơn 80% lãnh thổ Afghanistan và mục tiêu của phong trào này là "biến Afghanistan trở lại thành tiểu vương quốc Hồi giáo" như giai đoạn 1996-2001. Ảnh: New York Times. Taliban có nguồn gốc từ các nhóm phiến quân Hồi giáo Mujahedeen của Afghanistan trong thập niên 1980. Năm 1994, lực lượng này bắt đầu phát động chiến dịch quân sự từ phía nam Afghanistan và đến năm 1996, chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Ảnh: Reuters. Giai đoạn thống trị Afghanistan của Taliban bắt đầu từ năm 1996 và chấm dứt vào năm 2001 khi Mỹ can thiệp. Ảnh: Reuters. Được biết, Mỹ và liên quân tiến hành chiến dịch quân sự Tự do Bền vững ở Afghanistan từ tháng 10/2001, nhắm vào các mục tiêu của Taliban với lý do lực lượng này đã chứa chấp tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda - thủ phạm gây nên vụ khủng bố ngày 11/9 tại nước Mỹ. Kết quả, Taliban mất quyền kiểm soát các khu vực quan trọng và phải rút khỏi thủ đô Kabul một tháng sau đó. Ảnh: Reuters. Sau thất bại, Taliban tái tổ chức và trở thành mạng lưới quân sự phi tập trung: Giới chỉ huy cấp cao ẩn náu tại vùng núi xa xôi ở nước láng giềng Pakistan trong khi các chỉ huy cấp thấp được giao nhiệm vụ tuyển mộ thành viên và tự túc tìm kiếm nguồn lực từ địa phương. Kể từ năm 2004, Taliban tái tổ chức và bắt đầu cuộc nổi dậy chống lại chính quyền Afghanistan mới và quân đội nước ngoài hỗ trợ họ. Những năm gần đây, hành động của Taliban được đánh giá là tàn nhẫn với những chiến dịch bạo lực đẫm máu. Ảnh: AP. Theo thống kê của Mỹ và chính phủ Afghanistan năm 2020, Taliban có khoảng 50.000-60.000 chiến binh thường trực, hàng chục nghìn thành viên vũ trang và người ủng hộ bán thời gian. Ảnh: AP. Tại những nơi Taliban kiểm soát tại Afghanistan, lực lượng này đóng vai trò như chính phủ ngầm. Taliban có các ủy ban giám sát dịch vụ cung cấp cho người dân, bao gồm y tế, giáo dục, vận hành các chợ...Ảnh: Getty Theo một ủy ban của Liên Hợp Quốc, Taliban kiếm được gần 1,5 tỷ USD mỗi năm từ việc hợp tác với các băng đảng địa phương để buôn bán ma túy trong khu vực. Năm 2020, lực lượng này thu hàng triệu USD từ việc khai thác và buôn bán khoáng sản, thậm chí sản xuất ma túy tổng hợp. Ảnh: New York Times. Mời độc giả xem thêm video: Taliban đánh bom trụ sở cảnh sát Afghanistan (Nguồn video: THĐT)

