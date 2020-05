Toàn cảnh Afghanistan phóng thích 900 tù nhân Taliban

Theo hãng thông tấn Reuters, Chính phủ Afghanistan đã phóng thích 900 tù nhân Taliban nhằm đáp lại việc lực lượng nổi dậy này đề xuất ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ Eid Al-Fitr. (Nguồn ảnh: Reuters) Trước đó, ngày 24/5, phiến quân Taliban bất ngờ đề xuất ngừng bắn 3 ngày nhân dịp lễ Eid Al-Fitr. Trên trang Twitter, người phát ngôn Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia Afghanistan Javid Faisal xác nhận: "Ngày hôm nay (26/5), chính phủ Afghanistan đã phóng thích 900 tù nhân Taliban nhằm thúc đẩy những nỗ lực hòa bình, bao gồm một lệnh ngừng bắn kéo dài và ngay lập tức khởi động các cuộc hòa đàm nội bộ Afghanistan". Đáp lại, phát ngôn viên Suhail Shaheen của lực lượng Taliban hoan nghênh việc thả 900 tù nhân và cho rằng đây là “tiến trình tốt”, đồng thời cho biết sẽ thả “một số đáng kể” tù nhân trong thời gian sớm. Phát ngôn viên Faisal cho biết thêm, tất cả các thành viên Taliban vừa được phóng thích đã được phát quần áo mới, tiền mặt và đưa về nhà. "Dựa trên thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban, chúng tôi sẽ không quay trở lại chiến trường", Noor Rahman, một thành viên của Taliban, nói với Reuters sau khi được phóng thích khỏi nhà tù Pul-e-Charkhi, ngoại ô Kabul. Theo thỏa thuận hòa bình được Mỹ và lực lượng Taliban ký kết hồi tháng 2/2020, Chính phủ Afghanistan sẽ phóng thích khoảng 5.000 tù nhân Taliban, trong khi lực lượng này trả tự do cho 1.000 nhân viên an ninh Afghanistan. Quá trình phóng thích tù nhân bắt đầu vào tháng 4/2020, nhưng đã bị trì hoãn khi các cuộc giao tranh giữa Taliban và quân chính phủ Afghanistan diễn ra. Một tù nhân Taliban chụp ảnh "tự sướng" trong khi các thành viên khác ăn bánh và uống nước trong khuôn viên nhà tù Pul-i-Charkhi ngày 26/5. Những tù nhân Taliban được phóng thích cầu nguyện trong nhà tù Pul-i-Charkhi. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, ngày 27/5, ít nhất 7 cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ tấn công của phiến quân Taliban tại tỉnh Farah, miền Tây Afghanistan. Vụ tấn công lớn đầu tiên này diễn ra sau khi thỏa thuận ngừng bắn ngắn trong kỳ nghỉ lễ Eid Al-Fitr kết thúc. Mời độc giả xem thêm video: Taliban tuyên bố tiến hành đánh bom liều chết để báo thù hồi năm 2013 (Nguồn video: VTC14)

Theo hãng thông tấn Reuters, Chính phủ Afghanistan đã phóng thích 900 tù nhân Taliban nhằm đáp lại việc lực lượng nổi dậy này đề xuất ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ Eid Al-Fitr. (Nguồn ảnh: Reuters) Trước đó, ngày 24/5, phiến quân Taliban bất ngờ đề xuất ngừng bắn 3 ngày nhân dịp lễ Eid Al-Fitr. Trên trang Twitter, người phát ngôn Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia Afghanistan Javid Faisal xác nhận: "Ngày hôm nay (26/5), chính phủ Afghanistan đã phóng thích 900 tù nhân Taliban nhằm thúc đẩy những nỗ lực hòa bình, bao gồm một lệnh ngừng bắn kéo dài và ngay lập tức khởi động các cuộc hòa đàm nội bộ Afghanistan". Đáp lại, phát ngôn viên Suhail Shaheen của lực lượng Taliban hoan nghênh việc thả 900 tù nhân và cho rằng đây là “tiến trình tốt”, đồng thời cho biết sẽ thả “một số đáng kể” tù nhân trong thời gian sớm. Phát ngôn viên Faisal cho biết thêm, tất cả các thành viên Taliban vừa được phóng thích đã được phát quần áo mới, tiền mặt và đưa về nhà. "Dựa trên thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban, chúng tôi sẽ không quay trở lại chiến trường", Noor Rahman, một thành viên của Taliban, nói với Reuters sau khi được phóng thích khỏi nhà tù Pul-e-Charkhi, ngoại ô Kabul. Theo thỏa thuận hòa bình được Mỹ và lực lượng Taliban ký kết hồi tháng 2/2020, Chính phủ Afghanistan sẽ phóng thích khoảng 5.000 tù nhân Taliban, trong khi lực lượng này trả tự do cho 1.000 nhân viên an ninh Afghanistan. Quá trình phóng thích tù nhân bắt đầu vào tháng 4/2020, nhưng đã bị trì hoãn khi các cuộc giao tranh giữa Taliban và quân chính phủ Afghanistan diễn ra. Một tù nhân Taliban chụp ảnh "tự sướng" trong khi các thành viên khác ăn bánh và uống nước trong khuôn viên nhà tù Pul-i-Charkhi ngày 26/5. Những tù nhân Taliban được phóng thích cầu nguyện trong nhà tù Pul-i-Charkhi. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, ngày 27/5, ít nhất 7 cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ tấn công của phiến quân Taliban tại tỉnh Farah, miền Tây Afghanistan. Vụ tấn công lớn đầu tiên này diễn ra sau khi thỏa thuận ngừng bắn ngắn trong kỳ nghỉ lễ Eid Al-Fitr kết thúc. Mời độc giả xem thêm video: Taliban tuyên bố tiến hành đánh bom liều chết để báo thù hồi năm 2013 (Nguồn video: VTC14)