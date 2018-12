SDF thắng lớn trước khủng bố IS trên chiến trường Deir Ezzor

Theo Al Masdar News ngày 11/12, lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn đã giành được thắng lợi lớn trước phiến quân IS ở vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: FNA. “Lực lượng SDF mở cuộc tấn công dồn dập nhằm vào nhóm khủng bố IS ở bờ đông sông Euphrates, phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng tại thị trấn Baghouz Tahtani và giành quyền kiểm soát nhiều cứ điểm gần biên giới với Iraq”, nguồn tin từ Deir Ezzor cho hay. Ảnh: Zaman al-Wasl. “Lực lượng Dân chủ Syria đã tiến vào Baghouz Tahtani và thiết lập một căn cứ ở phía đông của thị trấn này”, AMN đưa tin. Ảnh: AMN. Ngoài việc tiến quân vào Baghouz Tahtani, lực lượng SDF còn giành được quyền kiểm soát thêm một số cứ điểm mới bên trong thị trấn chiến lược Hajin. Ảnh: Syria News. Theo AMN, các chiến binh SDF đang kiểm soát ít nhất một nửa thị trấn Hajin, và chỉ còn các khu vực phía nam thị trấn này bị phiến quân IS chiếm đóng. Ảnh: Rudaw. “Được sự yểm trợ hoả lực của liên quân Mỹ, lực lượng SDF đã tái chiếm bệnh viện Hajin sau cuộc giao tranh ác liệt với các tay súng khủng bố trong thị trấn”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Có thể nói, cuộc chiến giành quyền kiểm soát Hajin không hề dễ dàng đối với lực lượng SDF. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của liên quân Mỹ, SDF đã có thể xâm nhập vào tuyến phòng thủ của IS ở phía bắc thị trấn này. Ảnh: KDN. Ngoài ra, lực lượng SDF cũng có lợi thế hơn nữa nhờ những trạm quan sát mới của Mỹ ở miền bắc Syria buộc Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải ngừng chiến dịch tấn công tiềm năng của họ nhằm vào Kobane, Tan Abyad và Ras Al-Ayn. Ảnh: CNN. “Nhờ những trạm quan sát này của Mỹ, lực lượng SDF có thể 'yên tâm' tập trung vào trận chiến tại Hajin và những thị trấn cuối cùng còn lại hiện nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm IS ở Deir Ezzor”, AMN đưa tin. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Các chiến binh người Kurd giành thắng lợi ở Raqqa năm 2017 (Nguồn: Al Jazeera)

