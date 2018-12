Quân đội Syria giao tranh ác liệt với Thổ Nhĩ Kỳ tại Aleppo

Theo Daily Sabah dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/12 cho biết, một binh sĩ nước này được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trả đũa của Quân đội Syria và lực lượng YPG ở vùng Afrin, tỉnh Aleppo. Ảnh: Sputnik. “Một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng dưới tay YPG tại vùng Afrin, Tây Bắc Aleppo, trong cuộc tấn công trả đũa của do Quân chính phủ Syria và lực lượng người Kurd này tiến hành”, trích thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters. Theo AMN, vụ tấn công của Quân đội Syria và YPG được tiến hành nhằm đáp trả đợt oanh kích dữ dội trước đó của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus gần thị trấn Tal Rifaat, miền bắc Aleppo. Ảnh: TD. “Ít nhất 6 binh sĩ Syria bị thương trong đợt pháo kích vừa qua của Quân đội Ankara”, nguồn tin cho hay. Ảnh: PRI. Sau đó cùng ngày, các nhà hoạt động địa phương cho hay, một máy bay do thám của Thổ Nhĩ Kỳ được phát hiện bay qua thành phố Manbij, Đông Bắc Aleppo. Theo các báo cáo, chiếc máy bay này đã bay xung quanh căn cứ của lực lượng YPG quanh vùng nông thôn Manbij. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Deir Ezzor, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã chọc thủng các tuyến phòng thủ cuối cùng của phiến quân IS ở các khu vực phía nam thị trấn Hajin, buộc chúng phải rút khỏi nơi này sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề. Ảnh: AMN. “Lực lượng SDF vẫn đang truy đuổi những tay súng IS còn lẩn trốn trong thị trấn này. Tuy nhiên, hiện tại, thị trấn Hajin gần như nằm dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của SDF”, AMN đưa tin. Ảnh: MEE. Với việc để mất Hajin, phiến quân IS có thể sẽ chuyển các trung tâm chỉ huy của chúng sang al-Sousah. Ảnh: AMN. “Al-Sousah là thị trấn bị lực lượng Không quân Iraq ném bom hồi đầu tuần. Vụ không kích khiến nhiều chiến binh khủng bố IS bỏ mạng”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Các nước lên án Israel không kích Syria (Nguồn: VTC14)

