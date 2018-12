Quân đội Syria chiếm kho vũ khí “khủng” ở chiến trường miền nam

Theo hãng thông tấn SANA, Quân đội Syria đã tịch thu một số lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự mà các tay súng phiến quân cất giấu hoặc bỏ lại ở khu vực miền nam nước này. Ảnh: SANA. “Trong quá trình tuần tra những ngôi làng mới giải phóng ở miền Nam Syria cuối tuần trước, lực lượng chính phủ Damascus đã phát hiện và tịch thu một số lượng lớn vũ khí, đạn dược”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Được biết, trong số vũ khí bị thu giữ có cả tên lửa TOW do Mỹ chế tạo cùng hơn 100 nghìn viên đạn súng máy 23mm và 14,5mm... Ảnh: FNA. Ngoài ra, nhiều thiết bị liên quan đến tổ chức “Mũ bảo hiểm trắng” cũng được tìm thấy. Ảnh: FNA. Hiện tại, Quân đội Syria vẫn tiếp tục hoạt động tuần tra tại những ngôi làng và thị trấn mới được giải phóng ở miền Nam Syria để tiêu diệt những phần tử khủng bố còn lại, đảm bảo an toàn cho người dân trở về sinh sống. Ảnh: FNA. Mới đây, Quân chính phủ Syria còn tịch thu một lô vũ khí “khủng” của nhóm phiến quân ở thị trấn Al-Holeh, vùng nông thôn phía bắc tỉnh Homs. Ảnh: SANA. Trong số những loại vũ khí bị tịch thu có nhiều thùng đạn dược, súng trường tấn công, đạn súng cối và nhiều vật liệu nổ... Ảnh: FNA. “Một kho vũ khí khác cũng bị lực lượng chính phủ Damascus thu giữ trong quá trình tuần tra ở thị trấn Kafr Lah, tỉnh Homs”, Al Masdar News đưa tin ngày 2/12. Ảnh: FNA. Có thể thấy, trong thời gian gần đây, Quân đội Syria liên tục phát hiện và tịch thu số lượng lớn vũ khí của các nhóm phiến quân ở các tỉnh Daraa, Damascus, Homs và Sweida. Trong số này có nhiều loại vũ khí do nước ngoài sản xuất như Mỹ, Israel và Pháp. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân ở Hama (Nguồn: AMN)

