Những thương hiệu gắn liền tên tuổi cựu Tổng thống Trump

CNN đưa tin, ngày 17/2, cựu Tổng thống Trump ra mắt “giày thể thao Trump” tại sự kiện Sneaker Con ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Ông đặt trên bục diễn thuyết một đôi giày thể thao màu vàng, có hình cờ Mỹ phía sau. Đôi giày có tên gọi “giày sneaker cổ cao không đầu hàng” và được một trang web niêm yết giá là 399 USD.

Ảnh: AP.

Trang web cho biết thêm, cựu Tổng thống Mỹ cũng chào bán 2 phiên bản giày thể thao có chữ “T” và “45” ở hai bên thân giày với giá 199 USD.

Ảnh: Getty.

Trước giày thể thao Trump Sneakers, tên tuổi của ông Trump đã gắn liền với nhiều thương hiệu, sản phẩm khác như rượu vang, nước hoa, khách sạn, sân golf, thậm chí cả hãng hàng không,...

Cụ thể, thương hiệu rượu vang Trump được xây dựng năm 2011. Rượu ủ từ nho trồng ở trang trại Trump Winery rộng hơn 500 ha tại vùng đồi núi Blue Ridge, bang Virginia.

Ảnh: DB.

Năm 2007, ông Trump tung ra thương hiệu Trump Steaks với khẩu hiệu “món bít tết ngon nhất thế giới”. Tuy nhiên, sau hơn hai tháng, sản phẩm được dỡ khỏi các kệ hàng của The Sharper Image vì lượng tiêu thụ kém.

Ảnh: Getty.

Ông Trump còn sở hữu chuỗi khách sạn mang tên mình. Đáng chú ý, Trump International Hotel, gồm 263 phòng, được xây dựng trong một tòa nhà lịch sử cách Nhà Trắng vài chục mét.

Khách sạn đình đám mang tên ông Trump có liên quan tới các sự kiện tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Khách sạn hoàn thành khi chỉ còn khoảng 8 tuần nữa là đến cuộc bầu cử hồi năm 2016 ở Mỹ.

Nước khoáng tinh khiết Trump được bán trong Tháp Trump và các khách sạn mang tên Trump. Ảnh: AP.

Hãng hàng không Trump Shuttle từng thuộc sở hữu của ông Donald Trump, được thành lập năm 1989 và đóng cửa năm 1992.

Vào năm 1988, Eastern Shuttle, hãng bay cung cấp các đường bay giữa New York, Boston và Washington D.C, dừng hoạt động do cuộc đình công của toàn bộ nhân viên. Nó lên sàn đấu giá vào năm 1989, và ông Trump bỏ ra 365 triệu USD để mua lại thương hiệu này.

Ông đổi tên Eastern Shuttle thành Trump Shuttle, vận hành 21 tàu bay Boeing 727, chi 1 triệu USD cho từng chiếc máy bay để tân trang toàn bộ. Tuy nhiên, chỉ 18 tháng sau khi đi vào vận hành, hãng bay thua lỗ 128 triệu USD. Năm 1992, ông Trump quyết định đã đến lúc phải dừng lại.

Citigroup, một cổ đông lớn của Trump Shuttle, bắt đầu đàm phán bán với US Air, bên vẫn thấy giá trị của hãng bay. US Air mua lại hãng hàng không Trump và đổi tên thành US Air Shuttle - chính là American Airlines Shuttle ngày nay.

Ảnh: Adam Scull/Newscom.

Sản phẩm nước hoa Donald Trump ra mắt năm 2004, có hai dòng là Empire (Đế vương) và Success (Thành công). Tuy nhiên, tháng 11/2016, các dòng sản phẩm bị ngưng lưu hành trên thị trường.



Ảnh: Getty.

Tạp chí Trump Magazine ra mắt thị trường năm 2007 và dừng xuất bản năm 2009. Theo NY Daily News, tạp chí thất bại về mặt nội dung vì ông Trump dùng nó như một sản phẩm ca ngợi các thương hiệu Trump và gia đình.