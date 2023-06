Những thắng cảnh Trung Quốc khiến ai cũng mê mệt

Vạn Lý Trường Thành: Một trong những thắng cảnh Trung Quốc nổi tiếng trên toàn thế giới đó chính là Vạn Lý Trường Thành. Toàn bộ công trình có chiều dài 8.851km và được xây dựng kéo dài hơn 2000 năm. Với hàng chục triệu lượt khách tham quan mỗi năm, Vạn Lý Trường Thành chính là địa điểm nhất định phải đến check-in khi du lịch Trung Quốc. Hang đá Mạch Tích Sơn: Một trong những danh lam thắng cảnh của Trung Quốc vẫn giữ vẻ đẹp vượt thời gian đó chính là hang đá Mạch Tính Sơn. Hang đá có độ cao 150m nằm trong núi cách Tây Bắc Trung Quốc 45km, nơi đây được đào đục vào khoảng thế kỉ thứ 3 trước Công Nguyên. Hang đá Mạch Tích Sơn hiện có 194 tượng đất, 1300 mét bích hoạ từ thời Bắc Nguỵ, Tây Nguỵ, Bắc Chu,.. và hơn 7000 pho tượng khắc đá đặc sắc. Nhìn tổng thể, cấu trúc bên trong hang đá này rất thú vị và độc đáo, các pho tượng đều được điêu khắc và chạm trổ một cách tinh xảo. Công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà, Cam Túc: Nằm tại tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc có diện tích 510km vuông, công viên địa chất Trương Dịch là một trong những cảnh đẹp Trung Quốc được du khách yêu thích. Bước vào nơi đây, bạn như lạc vào một bức tranh sơn dầu khổ lớn với đầy đủ màu sắc trộn lẫn vào nhau, tạo nên một nét đẹp vô cùng ấn tượng. “Bức tranh sơn dầu” này được tạo nên từ những dãy núi đá nhiều màu sắc. Các dãy núi này trải qua hàng triệu năm tích tụ sa thạch đỏ, khiến cho các trầm tích trở nên khô cằn, bị ô xy hoá. Nhờ sự vô tình ấy mà đã làm nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ và sặc sỡ nơi đây. Cửu Trại Câu, Tứ Xuyên: Đây là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Trung Quốc và nơi đây đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Cảnh sắc của Cửu Trại Câu hấp dẫn du khách cả bốn mùa trong năm, mỗi mùa đều mang màu sắc, vẻ đẹp riêng cực kỳ cuốn hút. Núi Hoàng Sơn, An Huy: Từ lâu, Hoàng Sơn được biết đến là ngọn núi đẹp nhất ở Trung Quốc. Ngọn núi được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1990 bởi vẻ đẹp hoang sơ, mỹ lệ của nó. Núi Hoàng Sơn mang khung cảnh tuyệt đẹp của những khối đá kỳ lạ, những cây thông quý hiếm và những đám mây trắng trải dài như biển hòa quyện vào nhau. Trương Gia Giới, Hồ Nam: Nơi này thu hút du khách bởi cảnh quan hoang sơ, hùng vĩ, những hẻm núi sâu, cột đá cao vút, độc đáo hay những cung đường quanh co, hiểm trở. Đặc biệt, những cột đá ở đây chính là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim tạo nên ngọn núi bay huyền ảo trong phim Avatar. Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam: Địa danh này vốn thu hút khách du lịch bởi cảnh sắc hữu tình, hoài cổ, nét đẹp của kiến trúc Trung Hoa sau hàng nghìn năm lịch sử vẫn còn được lưu giữ đến đời nay. Tử Cấm Thành: Khi nhắc tới những địa điểm du lịch Trung quốc thì không thể bỏ qua Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Đây là cung điện cổ nhất thế giới, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Được xây dựng từ thời nhà Minh, những năm 1406, cung điện này có diện tích lên tới 720.000 km2, có diện tích gấp đôi cung điện Vatican và gấp ba lần điện Kremlin của nước Nga. Bến Thượng Hải: Đây là một địa điểm đã được đưa vào nhiều bộ phim Trung Quốc. Thượng Hải là một trong những hải cảng sầm uất nhất thế giới. Những tòa nhà hiện đại với kiến trúc nổi tiếng, các nhà hàng, quán ăn sang trọng đều có mặt tại đây. Trong quãng đường dài chỉ có 2 km ở đây thì có tới hơn 50 tòa nhà chọc trời với các kiến trúc khác nhau. Ảnh: IT.

