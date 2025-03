10 điều có thể bạn chưa biết về tổ chức NATO

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một liên minh quân sự được thành lập vào ngày 4/4/1949, sau khi Chiến tranh Thế giới Thứ hai kết thúc. NATO được thành lập khi đó như một đối trọng với quân đội Liên Xô. Ảnh: SN. 12 quốc gia ban đầu thành lập NATO vào năm 1949 bao gồm Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Iceland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh và Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons.Mục đích của NATO là đảm bảo quyền tự do và an ninh của các thành viên thông qua các phương tiện chính trị và quân sự. Sứ mệnh chủ chốt của NATO là phòng thủ tập thể, bảo vệ các nước thành viên trước nguy cơ tấn công hạt nhân và những mối đe dọa mới như an ninh mạng và tấn công khủng bố. Ảnh: Wikipedia. NATO hiện nay bao gồm 32 quốc gia thành viên. Thụy Điển chính thức gia nhập tổ chức này vào tháng 3/2024. Ảnh: Mil. Theo Historyhit, NATO cũng có các đối tác an ninh ở hơn 40 quốc gia. Các đối tác an ninh của NATO bao gồm Liên minh Châu Phi, Liên minh Châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu...Ảnh: NATO. Theo Điều 5 của NATO, bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên cũng được coi là đòn tấn công nhằm vào cả khối. Các thành viên NATO sẽ phối hợp đáp trả. Ảnh: Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: EPA. Trong lịch sử NATO, Điều 5 mới chỉ được sử dụng 1 lần. Mỹ đã kích hoạt Điều 5 sau các vụ tấn công khủng bố ở New York và thủ đô Washington DC ngày 11/9/2001. Ảnh: HH. Tính đến năm 2014, NATO đã yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Theo ước tính của NATO, 23 thành viên của khối đã đạt được ngưỡng 2% GDP tính đến năm 2024. Ảnh: Shutterstock. NATO không có lực lượng vũ trang của riêng mình. Thay vào đó, lực lượng quân sự của liên minh bao gồm lực lượng của các nước thành viên. Ảnh: Reuters. Mặc dù hiện tại Iceland là một thành viên của NATO, quốc gia này không có lực lượng quân đội thường trực, chỉ có lực lượng dân quân. Vì vậy, Iceland phụ thuộc vào các lực lượng của NATO để phòng thủ. Ảnh: X. Một trong những thành viên sáng lập của NATO - Pháp - từng quyết định rút khỏi các cam kết quân sự của nước này với NATO vào năm 1966. Tổng thống Pháp đưa ra quyết định này là Charles de Gaulle, ông không hài lòng với vị thế của Pháp trong khối và xung đột với các quốc gia thành viên khác. Ngoài ra, ông muốn thiết lập nền độc lập quân sự của Pháp. Ảnh: Wikipedia. >>> Mời độc giả xem thêm video: Cận cảnh thiết bị quân sự NATO bị quân Nga thu giữ tại Ukraine

