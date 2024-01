Những nơi nổi tiếng không còn được ghé thăm trong năm 2024

Trung tâm Pompidou, Paris, Pháp

Tuy nhiên, sau Thế vận hội Mùa hè ở thủ đô nước Pháp vào mùa hè tới, Pompidou sẽ tạm đóng cửa để thực hiện chương trình hiện đại hóa trị giá 260 triệu euro (282 triệu USD).

Những du khách yêu thích nghệ thuật khi tới Paris năm sau có thể đến Palais de Tokyo hay Musee de Quai Branly, là hai lựa chọn thay thế lý tưởng cho Georges Pompidou.

Nhà hàng Noma, Copenhagen, Đan Mạch

Noma được trao ba sao Michelin và nổi tiếng về ẩm thực Bắc Âu. Thực đơn tập trung vào các nguyên liệu địa phương theo mùa, luân phiên thay đổi ba lần một năm. Nhà hàng từng 5 lần đạt giải nhà hàng tốt nhất thế giới do Thewords50best công bố, lần gần nhất năm 2021.

Vở diễn "Bóng ma trong nhà hát", New York, Mỹ

Sau 35 năm và gần 14.000 buổi biểu diễn, vở nhạc kịch mang tính biểu tượng “Phantom of the Opera", đã có buổi trình diễn cuối cùng trên sân khấu ở New York vào năm 2023.