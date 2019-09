Nhìn lại loạt ảnh cũ khiến Thủ tướng Canada điển trai "gặp họa"

Gần đây, nhiều bức ảnh Thủ tướng Canada Justin Trudeau hóa trang thành người da màu hàng chục năm về trước được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận nước này. Ảnh: DM. Theo Daily Mail, trong bức ảnh vừa được Tạp chí Time công bố hôm 18/9, ông Trudeau, khi đó 29 tuổi, đội khăn trắng, mặc áo choàng và bôi lớp phấn màu nâu trên mặt, cổ và tay tại một bữa tiệc năm 2001. Ảnh: Time. Bức ảnh gây tranh cãi này xuất hiện trong cuốn kỷ yếu 2001 của Học viện West Point Grey ở Vancouver. Lúc đó, vị Thủ tướng Canada này đang làm giáo viên giảng dạy tại ngôi trường. Ảnh: NP. "Năm 2001, khi còn là giáo viên ở Vancouver, tôi đã tham dự buổi tiệc tất niên với chủ đề 'Những đêm Arab'. Tôi mặc trang phục giống nhân vật Aladdin và trang điểm. Lúc đó tôi không nghĩ hành động này là phân biệt chủng tộc, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra", ông Trudeau nói. Ảnh: Time. Phát biểu trước báo giới ở Winnipeg ngày 19/9, ông Trudeau thừa nhận rằng hành động trên là hoàn toàn không chấp nhận được. Ảnh: Reuters. "Tôi không nên làm điều đó. Đáng lẽ tôi nên hiểu chuyện hơn. Tôi xin chịu trách nhiệm và thành thật xin lỗi", Thủ tướng Justin Trudeau nói. Ảnh: YF. Tuy nhiên, đó không phải lần đầu tiên ông Trudeau "phạm sai lầm" như vậy. Hồi còn học trung học, ông đã hóa trang với ngoại hình toàn thân màu đen khi tham gia cuộc thi tài năng và hát Day O, một bài hát dân gian Jamaica. Ảnh: CNN. Những bức ảnh quá khứ gây tranh cãi của ông Trudeau được công bố trong bối cảnh Canada chuẩn bị bước vào cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 21/10. Vụ việc này khiến ông trở thành mục tiêu bị các đối thủ chính trị công kích. Ảnh: CTV News. Thủ lĩnh Đảng Bảo thủ Andrew Scheer (trái), đối thủ lớn nhất của Thủ tướng Trudeau, cho rằng ông Trudeau không thích hợp để đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Canada. Ảnh: Reutes. "Vào năm 2001, đó là hành động phân biệt chủng tộc. Và bây giờ, đó cũng vẫn là hành động phân biệt chủng tộc", ông Scheer nói. Ảnh: Reuters. Trước tình hình hiện nay, Đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn để tiếp tục duy trì thế đa số tại Quốc hội do sự cạnh tranh quyết liệt từ Đảng Bảo thủ. Ảnh: CP. Mời độc giả xem video: Thủ tướng Canada Justin Trudeau xin lỗi vì bức ảnh 18 năm trước (Nguồn: The Sun)

Gần đây, nhiều bức ảnh Thủ tướng Canada Justin Trudeau hóa trang thành người da màu hàng chục năm về trước được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận nước này. Ảnh: DM. Theo Daily Mail, trong bức ảnh vừa được Tạp chí Time công bố hôm 18/9, ông Trudeau, khi đó 29 tuổi, đội khăn trắng, mặc áo choàng và bôi lớp phấn màu nâu trên mặt, cổ và tay tại một bữa tiệc năm 2001. Ảnh: Time. Bức ảnh gây tranh cãi này xuất hiện trong cuốn kỷ yếu 2001 của Học viện West Point Grey ở Vancouver. Lúc đó, vị Thủ tướng Canada này đang làm giáo viên giảng dạy tại ngôi trường. Ảnh: NP. "Năm 2001, khi còn là giáo viên ở Vancouver, tôi đã tham dự buổi tiệc tất niên với chủ đề 'Những đêm Arab'. Tôi mặc trang phục giống nhân vật Aladdin và trang điểm. Lúc đó tôi không nghĩ hành động này là phân biệt chủng tộc, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra", ông Trudeau nói. Ảnh: Time. Phát biểu trước báo giới ở Winnipeg ngày 19/9, ông Trudeau thừa nhận rằng hành động trên là hoàn toàn không chấp nhận được. Ảnh: Reuters. "Tôi không nên làm điều đó. Đáng lẽ tôi nên hiểu chuyện hơn. Tôi xin chịu trách nhiệm và thành thật xin lỗi", Thủ tướng Justin Trudeau nói. Ảnh: YF. Tuy nhiên, đó không phải lần đầu tiên ông Trudeau "phạm sai lầm" như vậy. Hồi còn học trung học, ông đã hóa trang với ngoại hình toàn thân màu đen khi tham gia cuộc thi tài năng và hát Day O, một bài hát dân gian Jamaica. Ảnh: CNN. Những bức ảnh quá khứ gây tranh cãi của ông Trudeau được công bố trong bối cảnh Canada chuẩn bị bước vào cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 21/10. Vụ việc này khiến ông trở thành mục tiêu bị các đối thủ chính trị công kích. Ảnh: CTV News. Thủ lĩnh Đảng Bảo thủ Andrew Scheer (trái), đối thủ lớn nhất của Thủ tướng Trudeau, cho rằng ông Trudeau không thích hợp để đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Canada. Ảnh: Reutes. "Vào năm 2001, đó là hành động phân biệt chủng tộc. Và bây giờ, đó cũng vẫn là hành động phân biệt chủng tộc", ông Scheer nói. Ảnh: Reuters. Trước tình hình hiện nay, Đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn để tiếp tục duy trì thế đa số tại Quốc hội do sự cạnh tranh quyết liệt từ Đảng Bảo thủ. Ảnh: CP. Mời độc giả xem video: Thủ tướng Canada Justin Trudeau xin lỗi vì bức ảnh 18 năm trước (Nguồn: The Sun)