Ngôi làng kỳ lạ “sản sinh” toàn gái đẹp, chỉ có 10% đàn ông

Noiva do Cordeiro (nghĩa là "Cô dâu của Cừu") ở Brazil là ngôi làng có khoảng 600 dân cư nhưng hầu hết là nữ giới. Nơi này còn nổi tiếng vì có nhiều gái đẹp. Người thành lập ra ngôi làng kỳ lạ này là bà Senhorinha de Lima. Theo đó, bà Maria đã bị đuổi khỏi ngôi làng nơi mình sinh sống vì bỏ người chồng mà cha mẹ ép lấy. Sau đó, bà Maria đã thành lập nên ngôi làng này. Năm 1940, một mục sư tên là Anisio Pereira đã lấy một cô gái 16 tuổi trong làng làm vợ và thành lập một nhà thờ. Sau đó, ông ta tìm cách áp đặt nhiều quy định nghiêm khắc như cấm phụ nữ uống rượu, nghe nhạc, cắt tóc hay cấm dùng biện pháp tránh thai. Song sau khi vị mục sư qua đời, những người phụ nữ trong ngôi làng này quyết định họ sẽ không để đàn ông cai trị cuộc sống của mình nữa. Do đó, họ biến ngôi làng thành chế độ nữ quyền. Kể từ khi "lập lại chế độ", ngôi làng Noiva do Cordeiro rơi vào tình trạng thiếu đàn ông và mọi công việc nặng nhọc đều rơi vào tay nữ giới. Các chị em cùng nhau làm nông nghiệp, xây nhà và phát triển ngôi làng trở nên giàu có hơn. Đặc biệt, những người phụ nữ ở đây sống rất đoàn kết. Có thể thấy đây là mảnh đất yên bình, hạnh phúc mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng tình hình "âm thịnh dương suy" ở thị trấn khiến một số cô gái kêu gọi đàn ông độc thân nơi khác tới sống. Các chị em phụ nữ ở đây luôn mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ" nhưng thị trấn luôn trong tình trạng thiếu vắng đàn ông nên cơ hội lập gia đình rất ít. Nam giới tại nơi này đa số đã có vợ hoặc đi xa. Cuối tuần họ mới tạt về nhà nên đấng mày râu trở nên "quý hiếm". Tuy nhiên, không phải vì "ế" chồng mà các cô gái tại thị trấn Noiva do Cordeiro dễ dãi. Họ đặt ra những điều kiện khắt khe dành cho phái mạnh. Họ yêu cầu đàn ông phải biết làm mọi thứ, phải rửa bát, giặt đồ, nấu ăn, dọn nhà vệ sinh. Nếu ai muốn cưới vợ tại đây thì phải chấp nhận một cuộc sống "100% là lệnh của bà", bởi phụ nữ ở làng Noiva do Cordeiro quả quyết họ sẽ không bao giờ từ bỏ những đặc quyền này. Cho đến nay, làng Noiva do Cordeiro vẫn là địa điểm đặc biệt và gây tò mò cho mọi người. Phụ nữ nơi này sinh ra, lớn lên và già đi trong đơn độc. Họ hiếm khi được nhận tình yêu từ người khác giới.

