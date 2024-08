Ngỡ ngàng những ngôi nhà ở vị trí 'hiểm hóc' nhất hành tinh

Ngôi nhà gỗ có tên River House, nằm chênh vênh trên mỏm đá ở sông Drina, Serbia, là một trong những ngôi nhà ở vị trí "hiểm hóc" nhất hành tinh. Ảnh: MC. River House được một nhóm các chàng trai trẻ xây dựng vào năm 1968. Trong khi vui chơi bên dòng sông, họ nhìn thấy một gò đá nổi lên giữa dòng và đã quyết định sẽ dựng một ngôi nhà nhỏ tại đây để nghỉ ngơi và thư giãn. Ảnh: MC. Việc vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng nên một ngôi nhà giữa sông không phải là điều đơn giản. Nhóm người thích bơi lội đã vận chuyển đá và vật liệu khác bằng thuyền và ca nô. Ảnh: MC. Ngôi nhà cô đơn trên đảo Elliðaey (Iceland). Sương mù dày đặc bao quanh hòn đảo cũng khiến nó trở nên hẻo lánh hơn với tầm nhìn hạn chế. Ảnh: Shutterstock. Theo Mirror, "ngôi nhà cô đơn nhất thế giới" này là công trình duy nhất trên đảo Elliðaey xa xôi của Iceland. Ngôi nhà màu trắng đơn độc nằm bên ngọn đồi cỏ mọc xanh tươi. Ảnh: MP. "Ngôi nhà cô đơn" này được cho là không có điện, nước máy và cả hệ thống cung cấp nước. Tuy nhiên, nó vẫn có phòng tắm hơi được cấp nước từ hệ thống bể chứa nước mưa tự nhiên. Ảnh: Mirror. Tại thị trấn Setenil de las Bodegas ở tỉnh Cadiz trong vùng tự trị Andalusia, Tây Ban Nha, những ngôi nhà được xây dưới phiến đá khổng lồ. Ảnh: IT. Những ngôi nhà, một số nằm dưới tảng đá và số khác nằm trên cùng tảng đá này hay thậm chí trong lòng tảng đá đã tạo nên những cấp độ đường khác nhau, những ngóc ngách đường phố cũng đặc biệt không kém. Ảnh: IT. Ngoài những ngôi nhà thường được trang trí với những bức tường trắng vôi thì hình ảnh của những khung cửa sổ đầy màu sắc và những chậu hoa rực rỡ tại thị trấn đặc biệt này cũng khiến du khách say lòng. Ảnh: IT. Thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, có một ngôi làng "tàng hình" có gần 10.000 ngôi nhà được xây dựng dưới lòng đất sâu 6-7 m. Ảnh: Getty. Theo lịch sử ghi chép, ngôi làng này hình thành cách đây khoảng 4.000 năm và trở nên phổ biến vào thời nhà Minh và nhà Thanh. Mỗi căn nhà trong làng là một chiếc hố được xây dựng theo dạng hình vuông có cạnh 10-12m, sâu 6-7m. Ảnh: Shutterstocks. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ

