Nghẹt thở trước những ngôi làng nằm cheo leo trên vách núi

Làng Tề Vân Sơn (Trung Quốc): Làng Tề Vân Sơn được xây dựng trên vách núi cao 43 m nằm phía đông tỉnh An Huy. Ảnh: News.cn. Phố Nguyệt Hoa thuộc làng Tề Vân Sơn được mệnh danh là phố thiên đường bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, tuyệt đẹp. Những ngôi nhà ở đây được xây dựng khá đơn giản theo phong cách người dân tộc Hồi. Ảnh: Chinaplus. Castellfollit de la Roca: Castellfollit de la Roca được coi là một trong những ngôi làng nằm cheo leo vách núi đẹp nhất vùng Catalonia, Tây Ban Nha. Nó được xây dựng trên vách đá bazan giữa hai con sông. Ảnh: Catalunyaturisme. Rocamadour là một ngôi làng nhỏ được xây dựng trên mặt đá phía trên một hẻm núi bên sông Alzou ở tây nam nước Pháp. Các tòa nhà của Rocamadour mọc lên trên một vách đá dọc theo các bậc thang đi lên từ phía dưới thị trấn đến nhà thờ trên đỉnh đồi. Ảnh: Wikipedia. Al Hajjarah (Yemen): Thị trấn nhỏ Al Hajjarah chinh phục du khách bởi vẻ đẹp pha trộn nét cổ kính và hiện đại. Những ngôi nhà màu nâu, mái bằng nằm cheo leo trên vách núi cao 1.850 m so với mực nước biển. Ảnh: The Strategy Bridge. Bonifacio: Bonifacio là một thành phố ở mũi phía nam của đảo Corsica. Thành phố và các công sự của nó kéo dài theo các đỉnh vách đá, ở độ cao khoảng 70m. Ảnh: IT. Acapulco là thị trấn nghỉ mát của Mexico, nổi tiếng vào những năm 1950 như một nơi nghỉ ngơi của các ngôi sao và triệu phú Hollywood. Đây cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, đặc biệt là đối với người Mexico và là điểm đến trong kỳ nghỉ xuân của các sinh viên đại học Mỹ. Ảnh: IT. Ronda nằm ở tỉnh Malaga của Tây Ban Nha, nổi tiếng với những ngôi nhà trên vách đá. Nằm trên núi ở độ cao 760m, thành phố nằm ở hai bên của Hẻm núi El Tajo, bị chia đôi bởi sông Guadalevin chảy qua. Ảnh: IT. Monemvasia, Hy Lạp: Đây là một pháo đài đá tự nhiên đã có từ thế kỷ thứ 6, nằm dưới sự cai trị của người Byzantine và Venice. Ngày nay, nơi này có thêm một thị trấn nhỏ với rất nhiều nhà thờ và tu viện. Ảnh: IT. Constantine, Algeria: Nằm nép mình sát bên vách đá cao sừng sững bên sông Rhumel, thành phố Constantine dường như bỏ qua thuyết trọng lực. Được mệnh danh là "thành phố của những cây cầu", Constantine có nhiều cây cầu với kiến trúc cổ điển trải dài qua hẻm núi. Ảnh: IT. Santorini (Hy Lạp): Những ngôi nhà ở đây được xây dựng trên đỉnh của những vách đá hùng vĩ nhìn ra một ngọn núi lửa ngập nước. Ảnh: IT. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ

