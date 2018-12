Mỹ vừa rút quân khỏi Syria, Ankara liền “động thủ” với người Kurd

Theo Al Masdar News ngày 20/12, lợi dụng việc Mỹ rút quân khỏi Syria, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào lực lượng YPG ở phía bắc Syria. Ảnh: FP. “Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dồn dập nã pháo về phía căn cứ của lực lượng YPG tại hành lang phía đông bắc khu Tal Rifaat”, một nguồn tin quân sự ở tỉnh Aleppo cho hay. Ảnh: DB. Vụ tấn công được cho là do Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm phiến quân đồng minh phát động từ thị trấn Mare, phía nam khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: PressTV. Trước đó, tối 19/12, Quân đội Ankara đã tiến hành nhiều cuộc tấn công khác nhằm vào lực lượng YPG, khiến các tay súng người Kurd phải "khai hoả" đáp trả. Ảnh: AJ. Theo AMN, với việc Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi Syria, YPG và lực lượng đồng minh SDF sẽ phải chuyển hướng tập trung từ việc đánh bại phiến quân IS trên chiến trường Đông Syria sang các mặt trận Raqqa, Aleppo, và Hasakah. Ảnh: Kurdishtan24. Các tỉnh nói trên dự kiến sẽ trở thành mục tiêu của chiến dịch quân sự sắp tới nhằm vào người Kurd của Thổ Nhĩ Kỳ tại đất nước Syria. Ảnh: souciant.com. Trước đó, ngày 19/12, Tổng thống Trump tuyên bố phiến quân IS đã bị đánh bại tại Syria, đồng thời ra lệnh rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông này. Theo đó, khoảng 2.000 lính Mỹ sẽ rút khỏi Syria trong vòng 60 đến 100 ngày. Ảnh: The Nation. Về phần mình, Nga đã hoan nghênh quyết định rút quân của Mỹ kể từ khi Washington lần đầu tiên can thiệp quân sự vào Syria năm 2014. Ảnh: IB Times. “Quyết định này có thể mở ra triển vọng thực sự cho một giải pháp chính trị tại (Syria)”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu. Ảnh: defence.az. Mời độc giả xem thêm video: Mỹ không kích căn cứ Syria, ít nhất 9 người thiệt mạng (Nguồn: VTC14)

