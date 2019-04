Loạt hình ảnh cực ngầu về mật vụ Mỹ bảo vệ ông Trump

Trong các chuyến công du nước ngoài hay xuất hiện trước công chúng, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn được bảo vệ chặt chẽ bởi các nhân viên mật vụ Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters) Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Randolph 'Tex' Alles sẽ thôi chức vào tháng tới và ông James M. Murray sẽ là người thay thế. Sau đây là một số bức hình ấn tượng về công việc của các nhân viên Mật vụ Mỹ được hãng thông tấn Reuters đăng tải. Một nhân viên Mật vụ Mỹ đứng chờ Tổng thống Trump tại sân bay Phoenix-Mesa Gateway ở Mesa, bang Arizona, ngày 19/10/2018. Tổng thống Trump nói chuyện với các phóng viên trong khi các nhân viên Mật vụ Mỹ đứng bảo vệ xung quanh tại Canal Point, Florida, Mỹ, ngày 29/3/2019. Một mật vụ Mỹ đứng gác trước Nhà Trắng dưới trời tuyết rơi ở thủ đô Washington ngày 20/2/2019. Các thành viên Mật vụ Mỹ dỡ đồ xuống xe tại lối vào Khách sạn quốc tế Trump, nơi Tổng thống Trump ăn tối cùng những người ủng hộ, tại thủ đô Washington ngày 25/10/2018. Nhân viên mật vụ Mỹ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn trong chuyến thăm biên giới Mỹ-Mexico của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Calexico, California, ngày 5/4/2019. Các nhân viên Mật vụ Mỹ đứng gác khi Tổng thống Trump tới sân golf tại West Palm Beach, bang Florida, ngày 29/12/2017. Nhân viên Mật vụ Mỹ đứng thành hàng rào bảo vệ khi ông Trump lên chiếc Không lực Một tại căn cứ Bagotville ở Quebec (Canada) để tới Singapore ngày 9/6/2018. Các mật vụ Mỹ đứng tại một sân bóng, nơi tổ chức buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vụ xả súng tại nhà thờ ở Sutherland Springs, Texas, ngày 8/11/2017. Một mật vụ Mỹ đứng gần chiếc Không lực Một ở Morristown, New Jersey, ngày 29/6/2018.Nhân viên Mật vụ Mỹ điều khiển xe golf tại khu chơi golf của Tổng thống Trump ở Bedminster, New Jersey, ngày 8/8/2017. Các nhân viên mật vụ Mỹ bận rộn trước lễ nhậm chức của Tổng thống Trump tại Điện Capitol ở thủ đô Washington ngày 20/1/2017. Mời độc giả xem thêm video về chuyến công du Anh của Tổng thống Trump (Nguồn: Daily Mail)

