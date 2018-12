Loạt hình ấn tượng về nước Mỹ trong năm 2018

Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh phần nào tái hiện những sự kiện nổi bật của nước Mỹ năm 2018. Trong năm qua, nhiều quan chức cấp cao trong nội các của Tổng thống Trump đã bị sa thải hoặc xin từ chức, trong đó có nữ Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Hope Hick (ảnh). (Nguồn ảnh: Reuters) Bà Ilhan Omar là một trong hai người phụ nữ người Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ hồi tháng 11/2018. Dung nham của núi lửa Kilauea “xâm chiếm” con đường Pohoiki gần cao tốc 132, gần Pahoa, bang Hawaii, ngày 28/5. Lễ an táng cố Thượng nghị sĩ John McCain đã diễn ra tại nghĩa trang trong khuôn viên trường Học viện Hải quân Mỹ ở thành phố Annapolis, bang Maryland, ngày 2/9 (giờ địa phương). Vụ xả súng xảy ra tại một quán bar ở Thousand Oaks, bang California, Mỹ, hồi tháng 11/2018 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Được biết, nghi phạm xả súng từng phục vụ trong Hải quân Mỹ. Người dân ngồi trên một chiếc xe buýt đi sơ tán trước khi siêu bão Florence ập tới ở Wilmington, Bắc Carolina, ngày 12/9.Thảm hoạ cháy rừng ở California hồi tháng 9/2018 đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Một khu dân cư bị “xoá sổ” do đám cháy ở Paradise, California, Mỹ, ngày 13/11. Ông George H.W. Bush, Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ, đã từ trần vào lúc 20h10 ngày 30/11 (giờ địa phương), hưởng thọ 94 tuổi. Một cơ sở giam giữ người nhập cư trái phép ở Tornillo, bang Texas (Mỹ), gần biên giới với Mexico. Ảnh chụp ngày 18/6. Cảnh ngập lụt kinh hoàng ở Leland, Bắc Carolina, ngày 16/9 sau khi siêu bão Florence "càn quét" nơi này. Khoảnh khắc ấn tượng được ghi lại khi các vận động viên tham gia cuộc thi chạy Marathon ở Brooklyn, thành phố New York, ngày 4/11. Mời độc giả xem thêm video: Cựu Tổng thống Bush "cha" qua đời ở tuổi 94 (Nguồn: NBC News)

Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh phần nào tái hiện những sự kiện nổi bật của nước Mỹ năm 2018. Trong năm qua, nhiều quan chức cấp cao trong nội các của Tổng thống Trump đã bị sa thải hoặc xin từ chức, trong đó có nữ Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Hope Hick (ảnh). (Nguồn ảnh: Reuters) Bà Ilhan Omar là một trong hai người phụ nữ người Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ hồi tháng 11/2018. Dung nham của núi lửa Kilauea “xâm chiếm” con đường Pohoiki gần cao tốc 132, gần Pahoa, bang Hawaii, ngày 28/5. Lễ an táng cố Thượng nghị sĩ John McCain đã diễn ra tại nghĩa trang trong khuôn viên trường Học viện Hải quân Mỹ ở thành phố Annapolis, bang Maryland, ngày 2/9 (giờ địa phương). Vụ xả súng xảy ra tại một quán bar ở Thousand Oaks, bang California, Mỹ, hồi tháng 11/2018 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Được biết, nghi phạm xả súng từng phục vụ trong Hải quân Mỹ. Người dân ngồi trên một chiếc xe buýt đi sơ tán trước khi siêu bão Florence ập tới ở Wilmington, Bắc Carolina, ngày 12/9. Thảm hoạ cháy rừng ở California hồi tháng 9/2018 đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Một khu dân cư bị “xoá sổ” do đám cháy ở Paradise, California, Mỹ, ngày 13/11. Ông George H.W. Bush, Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ, đã từ trần vào lúc 20h10 ngày 30/11 (giờ địa phương), hưởng thọ 94 tuổi. Một cơ sở giam giữ người nhập cư trái phép ở Tornillo, bang Texas (Mỹ), gần biên giới với Mexico. Ảnh chụp ngày 18/6. Cảnh ngập lụt kinh hoàng ở Leland, Bắc Carolina, ngày 16/9 sau khi siêu bão Florence "càn quét" nơi này. Khoảnh khắc ấn tượng được ghi lại khi các vận động viên tham gia cuộc thi chạy Marathon ở Brooklyn, thành phố New York, ngày 4/11. Mời độc giả xem thêm video: Cựu Tổng thống Bush "cha" qua đời ở tuổi 94 (Nguồn: NBC News)