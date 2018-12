Cận cảnh đoàn tàu đưa cố Tổng thống Bush “cha” về nơi an nghỉ

Đoàn tàu đặc biệt 4141 đã đưa linh cữu cố Tổng thống Bush “cha” từ Nhà thờ Episcopal ở Houston, Texas, về nơi an nghỉ cuối cùng tại thành phố College Station, bang Texas, hôm 6/12 (giờ địa phương). (Nguồn ảnh: Reuters) Vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ sẽ được an táng tại khu vực Thư viện và Bảo tàng Tổng thống George H.W. Bush trong khuôn viên Đại học Texas A&M, thành phố College Station. Linh cữu cố Tổng thống Bush “cha” được đưa lên đoàn tàu 4141 để bắt đầu hành trình hơn 112 km từ Spring, Houston, tới nơi an nghỉ của ông ở thành phố College Station, bang Texas, hôm 6/12. Hàng nghìn người dân đã tập trung gần đường ray khi đoàn tàu chở linh cữu cố Tổng thống Bush “cha” đi qua để tiễn biệt vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, lễ an táng cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush sẽ diễn ra vào ngày 7/12 với sự tham dự của các thành viên trong gia đình ông Bush cùng một số vị khách. Đoàn tàu đặc biệt này từng được tập đoàn Union Pacific thiết kế riêng và ra mắt tại Đại học Texas A&M vào năm 2005 để vinh danh cựu Tổng thống Bush cha. Người dân vẫy cờ khi chuyến tàu tang lễ chở cựu Tổng thống George H.W. Bush đi qua Navasota, bang Texas. Đông đảo người dân đứng hai bên đường tiễn đưa cố Tổng thống Bush “cha” về nơi an nghỉ cuối cùng. Các em nhỏ vẫy cờ và cầm băng rôn có dòng chữ “Cảm ơn” khi đoàn tàu chở linh cữu vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ đi qua. Mọi người đứng chờ đoàn tàu đi qua Navasota, bang Texas. Linh cữu của cố Tổng thống Bush “cha” được phủ quốc kỳ Mỹ. Nơi an nghỉ cuối cùng của cố Tổng thống Bush nằm cạnh ngôi mộ của phu nhân quá cố của ông, bà Barbara. Linh cữu vị Tổng thống Mỹ thứ 41 được đặt tại toa thứ 6 của đoàn tàu 4141. Biển người tiễn đưa cố Tổng thống Bush về nơi an nghỉ cuối cùng ở thành phố College Station, bang Texas. Mời độc giả xem video: Cựu Tổng thống Bush "cha" qua đời ở tuổi 94 (Nguồn: NBC News)

