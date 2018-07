Loạt ảnh hãi hùng trận mưa lũ lịch sử tàn phá Nhật Bản

Theo Japan Times, tính đến cuối ngày 9/7, tổng số người thiệt mạng do mưa lũ ở Nhật Bản những ngày qua đã lên tới con số 126, khoảng 11 nghìn người phải sơ tán và 86 người khác vẫn mất tích. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hủy các chuyến công du nước ngoài để ở lại chỉ đạo hoạt động đối phó với trận lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra ở nước này kể từ năm 1983. Ảnh: Reuters. Hoạt động cứu hộ đang diễn ra khẩn trương, lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm những người sống sót giữa đống đổ nát. Ảnh: Reuters. Do ảnh hưởng của mưa bão, hàng nghìn hộ gia đình bị mất điện trong khi hàng trăm nghìn người không có nước sạch sử dụng. Ảnh: Reuters. Mặc dù đợt mưa kéo dài đã chấm dứt nhưng giới chức cảnh báo về những trận mưa rào bất chợt và sạt lở đất trên sườn núi dốc có thể xảy ra vào cuối tuần. Ảnh: Reuters. Biển nước mênh mông tại một khu vực ngập lụt ở thị trấn Mabi ở Kurashiki, tỉnh Okayama. Ảnh: Reuters. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản giải cứu người dân khỏi khu vực ngập lụt ở thị trấn Mabi. Ảnh: Reuters. Một ngôi nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn tại khu vực bị ảnh hưởng do mưa bão ở Kumano, tỉnh Hiroshima. Ảnh: Getty. Nhiều ngôi nhà bị nước lũ cô lập tại một khu vực ở Kurashiki. Ảnh: Kyodo. Những chiếc ô tô bị mắc kẹt sau trận lũ ở Kumano. Ảnh: CBC.ca. “Hố tử thần” xuất hiện “nuốt chửng” một chiếc ô tô ở Kumano. Ảnh: CBC.ca. Người dân địa phương lấy nước sử dụng tại một địa điểm cung cấp nước ở Mihara, tỉnh Hiroshima. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video về mưa lũ ở Nhật Bản (Nguồn: Japan Times/Youtube)

