Loạt ảnh ấn tượng 2 năm cầm quyền của Tổng thống Trump

Có thể thấy, trong hai năm cầm quyền vừa qua, Tổng thống Trump đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng về chính sách đối ngoại, nền kinh tế, tư pháp, môi trường và nhập cư Mỹ có ảnh hưởng lớn đến nước Mỹ cũng như thế giới. (Nguồn ảnh: Reuters) Ảnh: Tổng thống Mỹ Trump mời các thành viên của đội bóng bầu dục Clemson Tigers, những người giành chiến thắng giải vô địch bóng bầu dục đại học Mỹ tham dự bữa ăn nhanh tại Phòng ăn của Nhà Trắng ngày 14/1/2019 trong bối cảnh Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa một phần. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence ngồi họp cùng Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, và lãnh đạo Phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tại Nhà Trắng ngày 11/12/2018. Từ trái sang phải: Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, cựu Tổng thống Barack Obama, phu nhân Michelle Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton, phu nhân Hillary Clinton, cựu Tổng thống Jimmy Carter và phu nhân Rosalynn Carter dự lễ tang cựu Tổng thống Mỹ George H.W Bush tại Nhà thờ Quốc gia ngày 5/12/2018.Tổng thống Donald Trump thăm một khu dân cư bị tàn phá do cháy rừng ở Paradise, bang California, ngày 17/11/2018. Tổng thống Mỹ Donald Trump ôm một bé trai trong lúc phân phát đồ ăn cho người dân tại khu dân cư bị ảnh hưởng bởi siêu bão Florence ở New Bern, Bắc Carolina, ngày 19/9/2018. Tổng thống Trump hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018. Thủ tướng Anh Theresa May (trái) đi cùng ông Trump sau khi họp báo chung tại Chequers gần Aylesbury, Anh, ngày 13/7. Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore hồi tháng 6/2018. Nhà lãnh đạo Mỹ đọc thông điệp liên bang đầu tiên tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 30/1/2018. Tổng thống Trump (phải) ngồi cạnh Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Rex Tillerson trong cuộc họp của nội các ngày 16/10/2017. Tổng thống Trump trong chuyến thăm Riyadh, Saudi Arabia, ngày 21/5/2017. Tổng thống Donald Trump trong một buổi phỏng vấn với hãng Reuters tại phòng Bầu Dục của Nhà Trắng ngày 27/4. Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) trong cuộc họp báo chung ở Phòng Đông của Nhà Trắng ngày 17/3/2017. Tổng thống Trump đang điện đàm với Tổng thống Nga Putin tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng ngày 28/1/2017. Bên cạnh ông khi đó là Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, cố vấn cấp cao Steve Bannon, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Sean Spicer và Cố vấn an ninh cấp cao Michael Flynn. Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ (Nguồn: VTC1)

