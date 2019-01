“Lạnh cóng” cảnh tuyết trắng bao trùm khắp thế giới vào mùa đông

Cuộc sống của người dân ở nhiều vùng đất trên khắp thế giới đã bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông. Ảnh: Một ngôi nhà ở làng Bowes, quận Durham (Anh), lẻ loi giữa cánh đồng tuyết trắng ngày 23/1. Ảnh: Daily Mail. Nhiệt độ tại nhiều khu vực nước Anh luôn ở mức dưới 0 độ C trong những ngày qua. Ảnh: Daily Mail. Người đàn ông đặt lại tấm biển cảnh báo “Nguy hiểm lở tuyết” tại vùng Loferer Alp ở Áo ngày 15/1. Ảnh: EPA. Các nhân viên của Cục Công viên Quốc gia Mỹ dọn tuyết ở khu Đài tưởng niệm Lincoln, thủ đô Washington, ngày 14/1. Ảnh: USA Today. Mọi người dọn tuyết bên trong khách sạn Saentis ở Schwaegalp, Thuỵ Sĩ, sau một trận lở tuyết vào mùa đông ngày 11/1. Ảnh: AP.

Tuyết phủ trắng một ngôi nhà ở Lofer, Salzburg, Áo, hôm 11/1. Được biết, toàn bộ công viên, khu vui chơi và các nghĩa trang,...ở đây đã bị đóng cửa để đảm bảo an toàn. Ảnh: AP. Các công nhân dọn tuyết trên mái nhà ở Gerold, Đức, ngày 11/4. Ảnh: EPA. Tuyết rơi dày hàng chục cm ở Berchtesgaden, Bavaria, Đức. Ảnh: EPA. Người đàn ông đi đạp xe trên con đường phủ đầy tuyết trắng ở Munich, Đức, hôm 9/1. Ảnh: Getty. Những chiếc ô tô bị “vùi” trong tuyết trắng ở Ramsau am Dachstein, Áo. Ảnh: Getty. Một người đàn ông dọn tuyết trên mái nhà ở Filzmoos, Áo. Ảnh: EPA. Một người phụ nữ đi dưới trời mưa tuyết ở Bratislava, Slovakia. Nhiều khu vực ở Châu Âu vẫn đang chìm trong mùa đông lạnh giá. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video về trận lở tuyết trên đỉnh Everest năm 2014 (Nguồn: VTC14)

