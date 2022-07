Lạc lối ngôi làng mệnh danh “Phượng Hoàng Cổ trấn” ở Thái Lan

Cách Chiang Mai, thành phố thuộc miền Bắc Thái Lan, hơn 200 km, làng Ban Rak Thai là nơi người Hoa sinh sống từ lâu đời trên những đồi chè xanh mướt. Nơi đây sở hữu phong cảnh bình yên, hữu tình, gợi cho du khách liên tưởng tới vẻ đẹp của Phượng Hoàng cổ trấn ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Phượng Hoàng cổ trấn ở Thái Lan này nằm ở một vị trí khá tách biệt của tỉnh Mae Hong Son, trên độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Ngôi làng Ban Rak Thai được bao quanh bởi những ngọn đồi trồng trà, cùng với phong cảnh núi non trùng điệp và khí hậu mát mẻ. Những ngôi nhà tại đây được xây dựng với phong cách đậm chất Trung Hoa. Nhiều người Hoa đã đến đây xây dựng làng và sống bằng nghề trồng trọt chè từ lâu đời. Vì thế, đa số người dân của làng nói tiếng Trung Quốc, chỉ một vài người trẻ mới có thể giao tiếp bằng tiếng Thái. Nằm ở vị trí biệt lập và người dân chỉ giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Hoa, ngôi làng này có khá ít du khách biết đến. Những người du lịch nghỉ dưỡng ở đây chủ yếu là người bản địa. Gần đây, vẻ đẹp của Ban Rak Thai ngày càng thu hút nhiều du khách hơn. Nơi này trở thành một trong những điểm tham quan đặc sắc của miền Bắc Thái Lan. Khi đến làng Ban Rak Thai, bạn nên ghé vào một quán trà bên đường để vừa thưởng thức những tách trà thơm ngon làm từ chính những lá chè thu hoạch tại đây, vừa ngắm khung cảnh đồi núi bên bờ sông thơ mộng. Những chiếc đèn lồng đỏ treo khắp các con đường, những ngôi nhà nhỏ đơn sơ, các bảng hiệu và âm thanh rao bán, trò chuyện bằng tiếng Hoa sẽ khiến bạn tưởng như mình đang lạc vào một thị trấn cổ ở Trung Quốc. Để đến làng Ban Rak Thai, du khách có thể đi máy bay từ Bangkok hoặc Chiang Mai hay Pai đến Mae Hong Son. Sau đó, bạn đi xe máy, bus địa phương/Songtheaw đến ngôi làng (46km). Thời điểm tốt nhất để tham quan ngôi làng của người Hoa này là từ tháng 11 đến giữa tháng 2, vì trời trở lạnh. Từ tháng 6 đến tháng 10 thì mùa mưa, phù hợp với du khách thích ngắm biển mây sương mù. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Bản Làng & Núi Rừng Tây Bắc Qua Flycam. Nguồn: Hoa Ban Tây Bắc.

