Kinh ngạc những phong tục đám cưới kỳ lạ nhất hành tinh

Đập vỡ chén đĩa bằng sứ ở Đức: Người Đức thường có một phong tục đám cưới kỳ lạ được gọi là Polterabend. Tục lệ này sẽ diễn ra trước đám cưới của cô dâu, chú rể vài tuần. Khi đó cô dâu, chú rể sẽ mời đông đảo bạn bè, người thân đến tham dự tục lệ Polterabend. (Ảnh: IT) Người đến dự sẽ mang theo rất nhiều bát, đĩa bằng gốm hoặc sứ và sẽ đập vỡ tất cả trước mặt cô dâu và chú rể. Người Đức cho rằng việc làm này sẽ giúp hóa giải những bất hòa, xung đột và khó khăn trong tương lai, giúp hai vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Venezuela: Cô dâu, chú rể lẻn đi trước khi kết thúc tiệc chiêu đãi là một điều thú vị trong lễ cưới của người Venezuela. Náo hôn ở Trung Quốc: Phong tục cưới xin này có từ lâu đời trong các hôn lễ tại Trung Quốc. Nó diễn ra với việc nhà trai sẽ khuấy động không khí hôn lễ bằng cách bày những trò để trêu ghẹo cô dâu, chú rể, thậm chí là cả các phù dâu. Họ cho rằng điều này sẽ mang lại những điều tốt lành cho cô dâu, chú rể, giúp xua đuổi tà ma và xui xẻo. Tuy nhiên, ngày nay, tục náo hôn đã bị biến tướng thành những trò chọc phá đám cưới, sàm sỡ cô dâu. Do đó, nhiều địa phương khuyến khích loại bỏ hủ tục này. Pháp: Vào đêm tân hôn của cô dâu chú rể, mọi người sẽ đến trước cửa sổ phòng tân hôn và thổi còi, gõ vào xoong chảo, hát hò, nhảy múa, gây ra đủ loại tiếng ồn cho đến khi cô dâu xuống nhà và mời họ lên. Sau đó, mọi người lại tiếp tục tiệc tùng đến sáng. Người ta tin rằng những âm thanh càng lớn thì đôi vợ chồng mới sẽ càng có cuộc sống hạnh phúc sau này. Mài răng trong đám cưới ở Bali, Indonesia: Ít ai biết rằng ở Bali có một nghi lễ đám cưới khác thường. Trước lễ ăn hỏi, cô dâu chú rể có tục lệ giũa 6 chiếc răng. Vào đêm trước đám cưới, cặp vợ chồng mới cưới sẽ cạo cả hai cặp răng cửa, cũng như răng nanh. Những hành động này tượng trưng cho cặp vợ chồng trẻ đã bước vào tuổi trưởng thành. Điều này được thực hiện với mong ước cặp đôi sẽ không còn thể hiện bản năng hoang dã kiểu “động vật”, điều chắc chắn dẫn đến những rắc rối trong cuộc sống. Ngoài ra, thủ tục này tượng trưng cho sự tha thứ tội lỗi của những người yêu nhau. Ném trứng thối vào cô dâu, chú rể ở Scotland: Tục lệ làm bẩn cô dâu, chú rể ở ngôi làng Balintore thuộc Scotland là một nghi lễ đã có từ rất lâu đời. Theo phong tục này, cặp đôi trước khi tổ chức hôn lễ sẽ được bạn bè, người thân làm bẩn cơ thể bằng mọi cách có thể. Từ trứng thối, sữa hỏng, các loại rác, rau củ thối,...sẽ được trút hết lên người của cặp đôi. Cặp đôi sau đó sẽ phải đi diễu hành vòng quanh ngôi làng trong tiếng cổ vũ, hò hét của mọi người. Tục lệ này nhằm xua đuổi quỷ dữ và xui xẻo cho cặp vợ chồng mới cưới. Nhổ nước bọt vào đầu cô dâu: Ở đất nước Kenya, phong tục đám cưới của người Maasai có phần kỳ quặc nhưng là một phần không thể thiếu trong văn hóa nước này. Vào ngày cưới, cô dâu sẽ cạo đầu và bôi mỡ cừu, dầu lên đầu như một biểu tượng cho sự khởi đầu mới mà cô ấy sắp trải qua. Trong lễ cưới của người Massai, bố của cô dâu chúc phúc cho con gái bằng cách nhổ nước bọt vào đầu và ngực của cô. Khi tới nhà chú rể, cô dâu sẽ nhận được những lời chê bai, xúc phạm và bị ném phân bò vào người như một sự chúc phúc và may mắn. >>> Mời độc giả xem thêm video: Đám cưới "hoàn cảnh" nhất Việt Nam: Thực đơn toàn cua hoàng đế, bào ngư

