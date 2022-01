Kinh ngạc những điều luật kỳ lạ của Saudi Arabia

Một trong những điều luật kỳ lạ của Saudi Arabia là cấm người dân mặc quần short. Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo các du khách nam đến Saudi Arabia nên ăn mặc kín đáo và không được cởi trần khi ra ngoài. Không được phép thể hiện tình cảm thân mật nơi công cộng ở Saudi Arabia. Mức phạt tối đa cho hành vi vi phạm này lên tới 800 USD. Saudi Arabia cấm ngày Valentine: Chính phủ Saudi Arabia cho rằng Valentine đi ngược với niềm tin Hồi giáo. Nước này cấm tất cả các chi tiết liên quan tới ngày 14/2, từ màu đỏ đặc trưng tới hoa và quà. Lệnh cấm này đã dẫn đến sự ra đời của một chợ đen bán các sản phẩm liên quan tới Valentine. Saudi Arabia cấm mang thịt lợn hoặc các sản phẩm chứa thịt ếch vào vương quốc này. Đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật ở Saudi Arabia. Hình phạt cho người vi phạm có thể lên tới 6 tháng tù giam. Tại Saudi Arabia, đồng tính và phẫu thuật chuyển giới bị xem là phạm pháp. Hồi tháng 3/2017, hai người chuyển giới đã bị cho vào bao tải, đánh đập và tra tấn đến chết tại nước này. Chiếm chỗ ngồi dành riêng cho người già và người khuyết tật là hành vi phạm tội, có thể bị phạt 53 USD. Phụ nữ Saudi Arabia không bao giờ tiếp khách đến thăm nhà. Ở nhà, họ không phải mặt trang phục theo quy định, do đó, khi người chồng tiếp khách, họ phải né đi chỗ khác thậm chí nếu có việc muốn nói với chồng, họ phải gọi điện thoại. Saudi Arabia cấm đàn ông trong nước kết hôn với phụ nữ đến từ 4 quốc gia là Myanmar, Pakistan, Bangladesh và Cộng hòa Chad thuộc châu Phi. Nguyên nhân có thể là do dân số của các cộng đồng trên ở Saudi Arabia đã vượt quá 500.000 người. Nuôi con không phải là quyền của phụ nữ Arabia Saudi sau khi ly hôn. Cô ấy chỉ được quyền nuôi con của mình cho đến bảy tuổi (đối với con trai) và chín tuổi (đối với con gái). Dù được tự do đi làm nhưng phụ nữ Arabia Saudi lại không được phép mở tài khoản ngân hàng đứng tên mình. Điều đó có nghĩa là họ không có quyền kiểm soát tài chính dù cho đó là tiền họ kiếm được, trừ khi có sự đồng ý của người giám hộ. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Luật lái xe ở đường Trường Sơn. Nguồn: VTV24.

