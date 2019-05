Kinh hoàng hiện trường máy bay chở khách Nga bốc cháy như ngọn đuốc

Theo Daily Mail, chiếc máy bay Superjet 100 của hãng hàng không Aeroflot chở 78 người đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Sheremetyevo khi đang trên hành trình Moscow-Murmansk hôm 5/5 do xảy ra cháy trên khoang. (Nguồn ảnh: Daily Mail) "Có 78 người trên máy bay, bao gồm 5 thành viên phi hành đoàn. 41 người được cho là đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em", Ủy ban Điều tra thông báo sau vụ cháy máy bay tại Nga. Hiện chưa có thông tin chính thức về quốc tịch của 73 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn trên máy bay gặp nạn. Khói đen bốc lên ngùn ngụt khi chiếc máy bay bốc cháy tại sân bay Sheremetyevo. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Một số hành khách may mắn thoát chết cho rằng thời tiết xấu và sét có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hàng không kinh hoàng này. Ủy ban Điều tra Nga cũng đã quyết định khởi tố hình sự nhằm xác định xem liệu phi công có vi phạm các quy định an toàn hàng không hay không. Một nửa chiếc máy bay đã bị thiêu rụi. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã gửi lời chia buồn, đồng thời yêu cầu các nhà điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Nhiều chuyến bay đã được chuyển hướng sang các sân bay khác ở Moscow hay Nizhny Novgorod, cách trung tâm thủ đô Moscow khoảng 500 km về phía đông sau khi vụ cháy xảy ra. Xe cấp cứu đỗ hàng dài tại lối vào Sheremetyevo tại thủ đô Moscow, Nga. Giới chức trách Nga đang mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Hình ảnh chiếc máy bay Sukhoi SSJ100 sau vụ cháy. Mời độc giả xem video về vụ cháy máy bay tại Nga (Nguồn: Daily Mail)

