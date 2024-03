Khung cảnh ngoạn mục đường lên “cổng trời” Thiên Môn Sơn

Thiên Môn Sơn hay còn gọi là cánh “cổng trời” của Trung Quốc là điểm khám phá vô cùng kỳ thú của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: IT. Nằm trên đỉnh núi Thiên Sơn, tỉnh Hồ Nam, " cổng trời" Thiên Môn Sơn cách trung tâm Trương Gia Giới chỉ khoảng 8km về phía Bắc. Ảnh: IT. Chặng đường lên đến cổng trời Thiên Môn Sơn khá khó đi với 99 khúc cua dài 11km. Đây cũng là con đường được mệnh danh là nguy hiểm và khó chinh phục nhất. Nó chỉ dành cho những người ưa mạo hiểm có tay lái cứng. Ảnh: yun519. Nơi cao nhất của con đường ở mức 1.300 m so với mực nước biển. Được biết, việc xây dựng con đường này bắt đầu từ năm 1998 và phải đến năm 2006 mới hoàn thành. Ảnh: IT. Tuy nhiên, cảm giác chinh phục được con đường này lại khiến nhiều người thỏa mãn. Ngoài ra, cảnh sắc hai bên đường, 1 bên là mây trời, 1 bên là vách núi cheo leo cũng mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách Ảnh: IT. Nếu không muốn thử cảm giác mạnh trên con đường nguy hiểm này, du khách vẫn có thể lên đến cổng trời Thiên Môn Sơn bằng hệ thống cáp treo. Ảnh: Mafengwo. Được biết, "cổng trời" cao 130m, rộng 57m, hình thành sau một trận đại hồng thủy làm sụp đổ đá vôi trên núi tạo thành hình mái vòm. Cái tên Thiên Môn cũng được ra đời từ đó. Ảnh: yun519. Lên gần "cổng trời", nhiệt độ sẽ giảm hơn 10 độ C. Đặc biệt, nơi đây quanh năm đều có mây phủ, chẳng ngoa khi nói rằng đặt chân đến đây như đã bước đến cõi bồng lai, tiên cảnh. Ảnh: yun519. Ngoài ra, Thiên Môn Sơn còn nổi tiếng với con đường trong suốt làm từ kính cường lực, ôm sát vào vách đá, rộng khoảng 1,5m, nằm ở độ cao trên 1400m dựng đứng gọi là Sạn Đạo Kính. Ảnh: yun519. Đi qua Sạn Đạo Kính, qua rừng ước nguyện, du khách sẽ đến thung lũng, nơi có hang Quỷ Cốc gọi là Quỷ Cốc Sạn Đạo và được ngắm Vân Mộng Tiên Đỉnh - đỉnh núi cao nhất của Thiên Môn Sơn. Ảnh: Mafengwo. Tiếp đó, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tại ngôi đền Thiên Môn Sơn, nằm gần ga cáp treo tại đỉnh núi cheo leo. Ngôi đền với lối kiến trúc cổ quanh năm được nhuộm trắng bởi tuyết. Ảnh: Mafengwo. Ngôi đền được xây dựng từ thời nhà Đường từ hàng ngàn năm trước, trong không gian của khói và sương càng trở nên huyền ảo gấp bội. Hàng năm, ngôi đền đón tiếp rất nhiều du khách ghé thăm để thắp hương và cầu bình an, may mắn cho năm mới. Ảnh: IT. >>> Mời độc giả xem thêm video: Thương vong tăng nhanh sau vụ động đất ở Haiti (Nguồn video: VTV)

