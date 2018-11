Khốn khổ cuộc sống người dân California sau thảm họa cháy rừng

Hàng chục nghìn người dân ở thị trấn Paradise đã phải sơ tán do thảm họa cháy rừng California những ngày qua. Ảnh: Maddy Mudd, 25 tuổi, đến từ Oakhurst cầu nguyện cùng bà Terri Wolfe, 62 tuổi, đến từ thị trấn Paradise tại một địa điểm dành cho người dân sơ tán ở Chico, California, ngày 18/11. (Nguồn ảnh: Reuters) Được biết, thị trấn Paradise gần như đã bị “xóa sổ” hoàn toàn trong đám cháy Camp. Người dân thị trấn này đã phải đi lánh nạn tại các trung tâm sơ tán tạm thời. Ảnh: Mọi người cầu nguyện bên trong nhà thờ ở Chico ngày 18/11. Laura Martin cầm bức ảnh cha cô, ông TK Huff, trong buổi cầu nguyện tại nhà thờ ở Chico ngày 18/11. Một địa điểm nhận quần áo quyên tặng cho nạn nhân của đám cháy Camp ở Chico ngày 18/11. Justin Kraus tìm đồ chơi cho con trai của anh, bé Liam và Sammuel, tại điểm nhận đồ quyên góp ở Chico. Được biết, nhà của Justin đã bị phá hủy trong đám cháy Camp ở thị trấn Paradise. Bé Landyn, 3 tuổi, cùng gia đình đi mua đồ dùng mới ở Chico sau khi nhà của họ ở thị trấn Paradise bị thiêu rụi. Leanne Brickett và con trai, bé Aiden 5 tuổi, đeo mặt nạ để tránh hít phải khói do đám cháy Camp ở Chico. Nicole và Eric Montague chụp ảnh cùng con gái, Destiny, tại một trung tâm cứu trợ cho người dân sơ tán ở Chico ngày 15/11. Travis Lee Hogan đến từ thị trấn Paradise an ủi mẹ của anh, bà Bridgett Hogan, tại một trung tâm sơ tán tạm thời ở Chico. Ảnh những người mất tích trong đám cháy Camp ở Paradise được treo tại một trung tâm sơ tán ở Chico. Justin Clark, 39 tuổi, đứng cạnh túp lều của mình trong một trung tâm sơ tán ở Oroville ngày 15/11. Ông David, 51 tuổi, cũng bị mất nhà do cháy rừng ở Paradise và hiện đang sống trong trung tâm sơ tán tạm thời ở Oroville. Bà Bridgett Hogan, 57 tuổi, đeo khẩu trang trong một trung tâm sơ tán ở Chico. Raquelle Watjen, đến từ San Jose, và con trai, Nic, mang theo một số đồ đạc tại “ngôi nhà” mới của họ ở Chico. Mời độc giả xem thêm video về vụ cháy rừng ở California (Nguồn: CBS This Morning)

