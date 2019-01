Khốn khổ các gia đình Syria trong thành trì của phiến quân IS

Theo Al Jazeera, các cuộc giao tranh và những vụ đánh bom liều chết tại thị trấn Arsal, nơi từng là thành trì cũ của phiến quân IS, trong suốt nhiều năm đã khiến điều kiện sống trở nên khó khăn hơn đối với hàng nghìn người tị nạn ở thị trấn này. (Nguồn ảnh: Al Jazeera) Được biết, thị trấn Arsal đã bị các lực lượng vũ trang Lebanon cô lập từ năm 2014, khi khủng bố IS và các nhóm phiến quân khác tràn vào thị trấn này. Đến tháng 8/2017, Quân đội Lebanon và phong trào Hezbollah tuyên bố thị trấn Arsal đã được giải phóng hoàn toàn khỏi nhóm IS. Tuy nhiên, các chốt kiểm soát quân đội xung quanh thị trấn Arsal khiến những người tị nạn khó tiếp cận được nguồn cứu trợ từ các tổ chức phi chính phủ. Những cơn bão mùa đông gần đây càn quét qua các khu trại tị nạn ở Lebanon càng khiến cho cuộc sống của người tị nạn Syria trở nên khốn khổ hơn, trong đó có gia đình Ahmed Bareesh. Trong ảnh là vợ con của Ahmed. “Chúng tôi đã chịu đựng những vụ ném bom và pháo kích trong suốt 3 năm ở Syria trước khi quyết định rời khỏi đất nước”, Hourani, vợ của anh Ahmed, chia sẻ. Bé Mahmoud, 3 tuổi, chưa từng gặp ông bà mình do họ vẫn sống ở Syria. Theo Liên Hợp Quốc, những cơn bão mùa đông đã ảnh hưởng tới hơn 22 nghìn người tị nạn Syria đang sống trong 574 khu định cư trên khắp Lebanon. Trong mùa mưa bão, những khu lán trại bị ngập hoặc sụp đổ hoàn toàn, khiến nhiều gia đình không có chăn đệm, quần áo và thực phẩm,... Trong khi đó, Bareesh còn gặp phải vấn đề về sức khoẻ. Mặc dù đã đi khám nhưng các bác sĩ vẫn chưa thể chẩn đoán ra căn bệnh của Bareesh. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn ở Lebanon nhưng gia đình Bareesh vẫn cho rằng cuộc sống ở đây vẫn “tốt hơn và an toàn hơn" so với trở về quê nhà. Mời độc giả xem thêm video: Hành trình khốn khổ của người tị nạn Syria trên đất Châu Âu (Nguồn: VTC14)

