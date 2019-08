IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom đám cưới tại Afghanistan khiến 240 người thương vong

Ngày 18/8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận là thủ phạm thực hiện vụ đánh bom liều chết tàn bạo đêm 17/8 nhằm vào một trung tâm tiệc cưới ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến ít nhất 240 người thương vong.

Ngày 18/8, hãng tin AP dẫn lời giới chức Afghanistan cho biết con số thương vong trong vụ đánh bom khủng bố tàn bạo và đáng lên án nhằm vào một đám cưới ở thủ đô Kabul tiếp tục tăng với 63 người thiệt mạng và 182 người khác bị thương.

Vụ tấn công xảy ra tại Trung tâm tiệc cưới Dubai City, tọa lạc ở khu vực có đa số người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống ở Kabul. Theo giới chức Afghansitan, vụ đánh bom xảy ra lúc 22h40’ ngày 17/8 (theo giờ địa phương) khi rất nhiều người đang dự một lễ cưới tại đây.

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: RFE

Phát ngôn viên của Tổng thống Afghanistan, ông Sediq Seddiqi, đăng trên trang mạng Twitter: “Một tội ác kinh tởm chống lại nhân dân chúng tôi. Làm sao lại có thể huấn luyện một con người và yêu cầu hắn ta cho nổ tung thân mình trong một đám cưới như vậy chứ?”

Theo trang tin alarabiya.net, vụ đánh bom xảy ra tại Trung tâm tiệc cưới Shahr-e-Dubai (Dubai City) gần khu vực Darul Aman ở phía Tây thủ đô Kabul. Các tiệc cưới tại trung tâm này thường có hàng nghìn khách tham dự. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Nasrat Rahimi cho hay gần như tất cả y bác sĩ tại Kabul đã được huy động khẩn cấp để cấp cứu những người bị thương.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Trên mạng xã hội Twitter, nhà lãnh đạo Afghanistan đồng thời gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình của những người thiệt mạng.

Ông Ghani cho biết ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Afghanistan lúc này là liên hệ, thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng. Ông cho biết thêm đã ra lệnh giới chức liên quan hỗ trợ cứu chữa những người bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu.

Để phản ứng với vụ tấn công có chủ đích trên, Tổng thống Ghani kêu gọi triệu tập một cuộc họp an ninh đặc biệt để rà soát và ngăn ngừa, không để xảy ra những vụ tấn công như vậy. Trước việc phiến quân Taliban phủ nhận đứng sau vụ đánh bom và lên án vụ tấn công, ông Ghani nhấn mạnh: "Taliban không thể tự tuyên bố vô tội vì họ đã cung cấp nền tảng cho những kẻ khủng bố".

Vụ tấn công làm gia tăng lo ngại an ninh tại Afghanistan vì chỉ 10 ngày trước thủ đô Kabul cũng rung chuyển bởi một vụ đánh bom làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 145 người khác bị thương. Thông tin đưa ra trước đó là ít nhất 95 người bị thương.

Hội trường đám cưới ở Kabul bị hư hại nghiêm trọng sau vụ tấn công tối 17/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ nổ, xảy ra bên ngoài một đồn cảnh sát ở phía Tây Kabul vào giờ cao điểm buổi sáng, đã tạo ra một đám khói lớn bao trùm cả một vùng trời. Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Rahimi, vụ tấn công xảy ra khi một chiếc xe dừng đỗ tại một trạm kiểm soát an ninh bên ngoài đồn cảnh sát nêu trên.

Hàng loạt vụ đánh bom và tấn công những ngày qua diễn ra trong bối cảnh lực lượng Afghanistan đột kích nơi trú ẩn của các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Afghanistan đang trong tình trạng bất ổn do các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và phiến quân Taliban.

Theo Liên hợp quốc (LHQ), kể từ tháng 1/2009 đến nay, hơn 26.000 dân thường ở Afghanistan đã thiệt mạng và khoảng 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang. Bạo lực tiếp diễn bất chấp tiến trình đối thoại giữa các phe phái đối địch tại nước này nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình đang có tiến triển.