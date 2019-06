Hong Kong nổ ra bạo loạn, cảnh sát dùng hơi cay trấn áp biểu tình

Cảnh sát Hong Kong đã sử dụng lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông tập trung bên ngoài tòa nhà Legco, nơi đặt trụ sở cơ quan lập pháp và hành chính Hong Kong. Cảnh đám đông hỗn loạn chạy gợi nhớ nhiều về phong trào phản đối hồi năm 2014 ở thành phố này. Ảnh: SCMP. Cảnh sát chống bạo động dùng dùi cui đối phó với những người biểu tình đang cố gắng tự vệ bằng dù trước hơi cay mù mịt. Cảnh sát Hong Kong tuyên bố cuộc biểu tình là một vụ "bạo động". "Nó đã biến thành một cuộc bạo động", người đại diện cảnh sát Stephen Lo Wai-chung nói. "Chúng tôi không có cách nào khác là phải sử dụng vũ khí để ngăn chặn những kẻ bạo động tiến lên". Ảnh: Reuters. Trước đó, phía cảnh sát đã cảnh báo người biểu tình và kêu gọi họ không tiến gần thêm đến các hàng rào an ninh. Ảnh: SCMP. Cảnh sát chống bạo động Hong Kong tập trung dày đặc bên ngoài tòa nhà Legco và sử dụng hơi cay để trấn áp người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Reuters cho biết lực lượng cảnh sát chống bạo động được điều động bổ sung đến để hỗ trợ. SCMP đưa tin rằng trước đó, một lá cờ màu da cam được cảnh sát giương lên có chữ “Không giải tán, chúng tôi sẽ bắn” trên đại lộ Tim Mei, khiến người biểu tình giận dữ. Ảnh: AFP. South China Morning Post cho biết vào buổi chiều, cảnh sát đã bắn khói cay và bom khói để ngăn chặn người biểu tình tại trụ sở Hội đồng Lập pháp. Với mỗi đợt bắn khói cay của cảnh sát, đám đông bắt đầu la lên, nhiều người thu dọn dù để rời đi. Các hình ảnh cho thấy cảnh sát đã dùng đến hơi cay, khói cay và vòi rồng, đẩy lùi người biểu tình ở một số đường lớn. Ảnh: AP. Nhiều người biểu tình bị bỏng do hơi cay và được những người khác sơ cứu bằng nước lạnh. Ảnh: SCMP. Một người biểu tình bị thương do hơi cay của cảnh sát. Ảnh: Reuters. Cảnh sát sử dụng rất nhiều hơi cay sau khi người biểu tình có hành vi ném chai nước về phía lực lượng chức năng. Ảnh: Reuters. Bên cạnh hơi cay, cảnh sát chống bạo động Hong Kong cũng sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông. Ảnh: Reuters. Nhiều người biểu tình vẫn đang cố gắng để vượt qua hàng rào do cảnh sát dựng lên. Ảnh: AFP. Cảnh sát sử dụng hơi cay dày đặc xung quanh tòa nhà Legco. Ảnh: Bloomberg. Cảnh sát trưởng Hong Kong khẳng định sẽ sử dụng thêm hơi cay và đạn cao su để giải tán người biểu tình. Ảnh: Reuters. Đây là đợt biểu tình chính trị lớn nhất kể từ khi Anh trao trả lại Hong Kong cho Trung Quốc năm 1997. Ảnh: AFP. Cảnh sát bắn hơi cay vào người biểu tình. Ảnh: AP. Cảnh sát bị thương đang được các đồng nghiệp chăm sóc. Ảnh: SCMP. *) Title do Kiến Thức biên tập lại

