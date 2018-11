Học sinh Syria nô nức đi học giữa đống đổ nát ở Raqqa

Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh ghi lại cảnh các em học sinh Syria ngồi học trong những ngôi trường đổ nát ở thành phố Raqqa, hơn một năm sau khi nơi này được giải phóng khỏi phiến quân IS. (Nguồn ảnh: Reuters). Nhiều em nhỏ mặc áo khoác, quàng khăn và đội mũ để giữ ấm cơ thể khi ngồi trong phòng học không có cửa ra vào hay cửa sổ vào những ngày mùa đông lạnh giá này. Các em học sinh xếp hàng vào lớp ở thành phố Raqqa, Syria, ngày 5/11/2018. Được biết, trong thời gian nhóm khủng bố IS chiếm đóng thành phố này, chúng đã đóng cửa hàng loạt trường học. Các em học sinh khiêng một chiếc bàn học trong một ngôi trường ở Raqqa ngày 17/11. Một số trường học ở Raqqa đã bị hư hại nặng do các đợt không kích. Các em học sinh Syria chơi đùa trên sân trường ngày 5/11. Theo UNICEF, ước tính, 2,1 triệu trẻ em Syria không được đến trường. Tại Raqqa, UNICEF đã cung cấp sách giáo khoa cho hơn 121.000 em nhỏ để chúng có thể ôn tập trong khi chờ được đến trường. Bên trong một phòng học đơn sơ ở Raqqa ngày 7/11. Các em học sinh đứng trước một ngôi trường ở Raqqa hôm 5/11. Một phòng học không có cửa chắn gió vào mùa đông. Rất đông học sinh xếp hàng tại sân trường ngày 5/11 trong năm học mới. Mời độc giả xem thêm video: Những phóng viên chiến trường ở Syria (Nguồn: VTC14)

