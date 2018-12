Hình ảnh đụng độ dữ dội Israel-Palestine tại Gaza năm 2018

Trong năm 2018, hàng nghìn người thương vong trong các cuộc đụng độ dữ dội Israel-Palestine tại khu vực dọc biên giới Gaza với Israel. (Nguồn ảnh: Reuters). Một người biểu tình Palestine đứng trong làn khói hơi cay mù mịt. Được biết, cuộc biểu tình tại Dải Gaza bùng phát từ ngày 30/3 và ngày biểu tình đẫm máu nhất xảy ra vào hôm 14/5 khi Mỹ khai trương đại sứ quán mới tại Jerusalem khiến bạo lực bùng phát. Theo Reuters, binh sĩ Israel đã giết hại khoảng 60 người biểu tình Palestine trong cuộc đụng độ tại Gaza hôm 14/5. Các binh sĩ Israel bắt giữ một người Palestine trong cuộc đụng độ ở Hebron, Bờ Tây. Một người biểu tình Palestine ném trả lựu đạn hơi cay về phía binh sĩ Israel tại Hebron. Mọi người khiêng thi thể của Ahmed Abu Hussein, một nhà báo 24 tuổi người Palestine, tại một bệnh viện ở Dải Gaza. Được biết, Ahmed đã thiệt mạng do bị thưong trong lúc đưa tin về cuộc biểu tình dọc biên giới Gaza-Israel. Những người phụ nữ tham gia biểu tình tại khu vực biên giới Gaza-Israel. Một người Palestine ném đá về phía lực lượng an ninh Israel trong cuộc biểu tình gần khu định cư Do Thái Beit El, gần Ramallah, ở Bờ Tây. Haitham Abu Sabla, 23 tuổi, bị thương trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Israel tại khu vực biên giới Gaza-Israel. Những thiếu niên này bật khóc tại bệnh viện ở thành phố Gaza sau khi mất người thân. Người dân Palestine tập trung tại một toà nhà bị phá huỷ sau đợt oanh kích của Israel tại thành phố Gaza. Một bé trai Palestine trùm túi ni-lông lên đầu để tránh hơi cay trong cuộc biểu tình ở Dải Gaza. Người biểu tình Palestine bỏ chạy giữa làn khói hơi cay mù mịt trong cuộc biểu tình tại khu vực hàng rào biên giới Israel-Gaza. Mời độc giả xem thêm video về một cuộc đụng độ tại Gaza trong năm 2018 (Nguồn: CBS This Morning)

