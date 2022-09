Giải mã cách chọn màu trang phục của Nữ hoàng Elizabeth II

Trong suốt 70 trị vì, Nữ hoàng Elizabeth II nổi tiếng vì luôn mặc những bộ váy và áo khoác có sắc màu rực rỡ, thường là tất cả mọi món đồ và phụ kiện đều cùng màu. Cách lựa chọn màu trang phục của Nữ hoàng Elizabeth II không chỉ là sở thích của bà mà đằng sau đó còn chứa đựng nhiều thông điệp khác nhau. Theo Sophie, Bá tước Phu nhân xứ Wessex, con dâu của Nữ hoàng chia sẻ thì Nữ hoàng cần nổi bật ở mọi nơi để mọi người có thể thốt lên: “Tôi đã nhìn thấy Nữ hoàng rồi!”. Trên thực tế, khi Nữ hoàng xuất hiện ở đâu, thì ở đó đều rất đông, nhiều người phải đứng từ xa để nhìn. Người ta chỉ cần nhìn thấy một thoáng màu nổi bật của chiếc mũ mà Nữ hoàng đội thôi là họ đã nhìn thấy Nữ hoàng rồi. Còn một lý do khác khiến Nữ hoàng thích trang phục màu rực rỡ là bởi chúng khiến bà vui vẻ hơn. Tác động của màu sắc đến tâm lý con người là điều đã được khoa học chứng minh. Việc thiết kế trang phục cho Nữ hoàng Anh - một trong những người phụ nữ được chụp ảnh nhiều nhất trong lịch sử - cũng là một nghệ thuật. Trong 70 năm trị vì, Nữ hoàng Anh có cả một đội ngũ nhân viên lớn nhưng chỉ có vài người được tin tưởng giao nhiệm vụ may trang phục Hoàng gia. Các nhà thiết kế người Anh như Norman Hartnell, Hardy Amies, Stewart Parvin và Angela Kelly đều góp phần phát triển phong cách của Nữ hoàng Anh. Angela Kelly, cố vấn may mặc của Nữ hoàng Anh trong gần ba thập niên, tạo ra một công thức chặt chẽ để đảm bảo mỗi lần trong số 300 lần xuất hiện hàng năm của Nữ hoàng đều nổi bật. “Vai trò của chúng tôi với tư cách là người phụ trách trang phục của Nữ hoàng Anh chính là đảm bảo rằng bà mặc váy áo phù hợp cho mỗi dịp”, Angela Kelly cho biết. Nhiều người thường quan niệm rằng khi lớn tuổi nên mặc những màu tối, trung tính, đơn giản… nhưng Nữ hoàng lại có suy nghĩ khác, bà yêu thích những gam màu sáng, sặc sỡ, đặc biệt là màu xanh da trời vì giống với màu mắt của bà. Nữ hoàng Anh đã chứng minh rằng, lựa chọn màu sắc trang phục không phụ thuộc vào độ tuổi, mà ai cũng có thể chọn những màu sắc khiến tâm trạng của mình tốt hơn. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Nữ Hoàng Anh chính thức chấp thuận Dự luật Brexit. Nguồn: THDT.

