Điện Capitol tê liệt vì người ủng hộ ông Trump

Cảnh sát bảo vệ Điện Capitol dùng hơi cay để giải tán đám đông khi những người biểu tình quá khích tìm cách lao vào tòa nhà Quốc hội. Ảnh: AP. Người biểu tình đem theo cờ và băng rôn ủng hộ ông Trump tiến vào sảnh của Điện Capitol. Ảnh: New York Times. Một số người biểu tình quá khích đã đập phá đồ đạc bên trong tòa nhà Quốc hội. Trước tình hình hỗn loạn hiện tại, Thị trưởng Muriel Browser của thủ đô Washington D.C. đã áp lệnh giới nghiêm từ 18h tối 6/1 đến 6 giờ sáng hôm sau (giờ địa phương). Ảnh: New York Times. Một số người phải nấp xuống bàn trong lúc người biểu tình xông vào tòa nhà. Ảnh: AP. Lực lượng cảnh sát của Điện Capitol đã được triển khai để trấn áp những người xâm nhập. Tổng thống Trump viết trên Twitter: "Xin hãy hỗ trợ cảnh sát Điện Capitol và lực lực hành pháp của chúng ta. Họ bảo vệ đất nước này. Đừng kích động!". Ảnh: New York Times. Tờ Washington Post thông tin rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối yêu cầu của giới chức Washington về việc triển khai Vệ binh Quốc gia đến bảo vệ Điện Capitol. Ảnh: New York Times. Cảnh sát đã buộc phải dùng hơi cay để giải tán đám đông bên trong tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Twitter. Cùng lúc đó, phóng viên Matt Fuller của HuffPost đưa tin từ tòa nhà Quốc hội cho biết một người biểu tình đã nổ súng về phía văn phòng Hạ viện. Lực lượng bảo vệ Điện Capitol đã nỗ lực khống chế và tước súng của người đàn ông này. Ảnh: Twitter. Một người biểu tình ngồi trên bàn chủ tịch trong phòng họp Thượng viện. Ảnh: Matt Fuller/HuffPost Người biểu tình đã chiếm đóng phòng họp Thượng viện, không lâu sau khi Phó tổng thống Mike Pence và các nghị sĩ được hộ tống đi. Ảnh: Getty.

