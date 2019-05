Điểm lại những lần “giáp mặt” của ông Trump và ông Tập

Ngày 6/4/2017, chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Palm Beach, bang Florida, trong chuyến thăm chính thức Mỹ. Ảnh: THX. Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida. Được biết, đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống. Ảnh: AP. Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình trong bữa tối tại Mar-a-Lago ngày 6/4. Ảnh: AP. Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau cuộc gặp, ông chủ Nhà Trắng ca ngợi mối quan hệ "tuyệt vời" với Bắc Kinh. "Chúng ta đã đạt được những tiến bộ to lớn trong quan hệ với Trung Quốc", Tổng thống Trump nói trong cuộc gặp với ông Tập. Ảnh: Reuters. Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung có "ý nghĩa quan trọng", đồng thời cảm ơn ông Trump vì sự tiếp đón nồng hậu. "Chúng tôi đã đạt được nhiều nhận thức chung. Điều quan trọng nhất là làm sâu sắc tình hữu nghị và xây dựng lòng tin", ông Tập nói. Ảnh: Reuters. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng mời Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh vào cuối năm, và ông Trump nhận lời. Ảnh: Reuters. Đến ngày 8/11/2017, Tổng thống Trump đặt chân tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài ba ngày tới Trung Quốc. Ảnh: TASS. Sáng 9/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức lễ tiếp đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Quảng trường Thiên An Môn với những nghi lễ trang trọng nhất. Ảnh: Reuters. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc diễn ra giữa lúc hai nước đang có nhiều tranh cãi về vấn đề thương mại, cũng như vai trò của Trung Quốc trong giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên. Ảnh: CNN. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã công bố đạt thỏa thuận thương mại song phương trị giá 250 tỷ USD. Với 15 thỏa thuận được ký kết, đây là một trong những chuyến thăm có nhiều kết quả nhất của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc. Ảnh: WP. Được biết, ông Trump và ông Tập đã dành nhiều lời ca ngợi cho nhau trong buổi họp báo sau chuyến thăm này. Ảnh: AJ. Tuy nhiên, ông Trump và ông Tập vẫn chưa thể vượt qua những khác biệt lớn trong nhiều vấn đề, từ cách tiếp cận thị trường Trung Quốc, an ninh mạng cho tới vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, cũng như chưa thể giải quyết những bất đồng về thương mại và quan hệ quốc tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: ET. Tháng 12/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AP. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung đã có bữa tối làm việc bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ngày 1/12. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi chiến tranh thương mại giữa hai nước nổ ra. Ảnh: News.com. Tại bữa tối làm việc, hai nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận "đình chiến" trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, đến nay, Mỹ và Trung Quốc vẫn bất đồng và chưa thể đạt thỏa thuận, khiến hai nước tiếp tục rơi vào cuộc chiến thương mại căng thẳng. Ảnh: DS. Mời độc giả xem thêm video về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung (Nguồn: VTV1)

