Dạo quanh những thành phố, thị trấn kỳ quặc nhất hành tinh

The Villages ở bang Florida (Mỹ) là một trong những thị trấn kỳ quặc nhất hành tinh. Theo List25, thị trấn này cấm những người dưới 19 tuổi, còn những người trên 19 tuổi bắt buộc phải ở cùng một người lớn (trên 55 tuổi) mới được sinh sống tại thị trấn này, nếu không họ buộc phải chuyển đến nơi khác. (Nguồn ảnh: List25) Thị trấn Roswell ở New Mexico (Mỹ) trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới với biệt danh "Thị trấn UFO" vào thập niên 1940. Khi đó, cư dân trong thị trấn khẳng định rằng họ thường nhìn thấy các vật thể bay không xác định trên bầu trời. Mặc dù vậy, thông tin này vẫn chưa thể kiểm chứng. Yangsi còn có tên gọi khác là "làng người lùn" ở Trung Quốc bởi nhiều người trưởng thành ở ngôi làng này có chiều cao rất khiêm tốn. Thị trấn có tên "kỳ quặc" Fucking ở nước Áo bắt đầu trở nên nổi tiếng toàn thế giới khi các binh sĩ Anh và Mỹ phát hiện ra nơi này trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Mặc dù cư dân đã nhiều lần đổi tên thị trấn này nhưng cuối cùng nó vẫn được giữ nguyên. Manshiyat Naser được biết đến là “thành phố Rác” (Garbage City) của Ai Cập. Các con đường trong thành phố rác này lúc nào cũng chất đầy rác thải bốc mùi khó chịu,... Thị trấn nhỏ Monowi ở bang Nebraska (Mỹ) có lẽ là thị trấn đặc biệt duy nhất trên thế giới có dân số chỉ vỏn vẹn 1 người. Được biết, cư dân duy nhất trong thị trấn là một phụ nữ lớn tuổi, sở hữu và vận hành một quán bar và thư viện công cộng dành cho du khách. Coober Pedy, một thị trấn nhỏ của Australia, nổi tiếng với các công trình ngầm. Hầu hết cư dân đều sống dưới lòng đất, nơi họ xây dựng cả nhà thờ, nhà hàng và khách sạn,... Colma ở bang California (Mỹ) còn được biết đến là "thành phố của những người chết" do nơi này có rất nhiều nghĩa trang. Theo ước tính, số người được chôn cất tại Colma lên tới con số gần 2 triệu.Thị trấn Supilinn kỳ lạ ở Estonia từng là một khu ổ chuột và các ngôi nhà trong thị trấn chủ yếu được xây dựng bằng gỗ. Supilinn còn được biết đến với biệt danh là "Thị trấn Súp". Tên đầy đủ của thủ đô Bangkok của Thái Lan là “Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit” (nghĩa là Thành phố của các thánh thần, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya, thành phố của đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của Hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả vị thần). Đây là tên thủ đô dài nhất thế giới. Thành phố Svalbard lạnh lẽo nhưng xinh đẹp ở Na Uy. Tại thị trấn này, người dân không được phép chết và chôn cất thi thể bởi như vậy là vi phạm pháp luật. Nền nhiệt ở đây xuống thấp đến mức khiến thi thể không thể phân hủy. Thành phố Elista của nước Nga còn được biết đến với biệt danh "Thành phố Cờ vua", bởi du khách có thể thấy những tác phẩm điêu khắc lấy cảm hứng từ cờ vua xuất hiện khắp thành phố này. Mời độc giả xem thêm video: Tới thăm ngôi làng ở "tận cùng Trái đất" (Nguồn: VTC14)

