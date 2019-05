Dải Gaza - nơi khói lửa chưa bao giờ chấm dứt

Sau khi 4 dân thường Palestine bị quân đội Israel giết hại trong 2 sự kiện riêng rẽ, hơn 400 quả rocket đã được bắn từ dải Gaza sang lãnh thổ Israel. Chính quyền Tổng thống Netanyahu đáp lại với 250 cuộc công kích vào các địa điểm trên dải đất này. Ảnh: AP. 23 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của quân đội Israel, bao gồm 2 phụ nữ mang thai và 2 trẻ em. Bốn người thiệt mạng bên phía Israel. Đây là quang cảnh đổ nát tại thành phố Gaza, nơi 2 triệu người Palestine đang phải sống trong điều kiện thiếu thốn. Ảnh: AFP. Căn phòng của một gia đình ở Gaza bị phá hủy trong đợt công kích của không quân Israel. Chỉ trong ngày 4/5, ba người Palestine và một người Israel thiệt mạng trong các cuộc pháo kích và trả đũa giữa hai bên. Ảnh: AFP. Trẻ em Palestine chơi đùa trên đống đổ nát của một tòa nhà ở phía nam dải Gaza, khung cảnh rất bình thường ở khu vực này trong hàng thập kỷ qua. Ảnh: AFP. Hàng loạt quả rocket được các nhóm vũ trang Palestine bắn sang lãnh thổ Israel từ dải Gaza. Ảnh: AP. Người thân đau buồn khi của một thanh niên 22 tuổi người Palestine thiệt mạng trong đợt không kích của Israel vào dải Gaza. Những cuộc đụng độ giữa 2 bên trong vòng 1 năm qua, đặc biệt là kể từ khi Mỹ chuyển đại sứ quán nước này tại Israel về Jerusalem, đã khiến 200 người Palestine thiệt mạng. Ảnh: Reuters. Lính cứu hỏa Palestine cố gắng dập lửa cho chiếc xe của một chỉ huy Hamas thiệt mạng do máy bay Israel công kích, các nhân vật cấp cao của nhóm Hồi giáo vũ trang này là mục tiêu thường xuyên của quân đội Israel. Ảnh: Reuters. Một quả rocket từ Gaza bị chặn lại trên không trung nhờ hệ thống phòng thủ Mái vòm Sắt (Iron Dome) của Israel, đây là hệ thống tên lửa được Israel phát thủ để đánh chặn và phá hủy các tên lửa tầm ngắn, đạo pháo bắn từ khoảng cách 4 - 70 km. Ảnh: AFP. Tuy nhiên do số lượng lớn các quả rocket được bắn cùng một lúc, một số vẫn lọt qua hệ thống phòng thủ của Israel. Người Israel tại thị trấn Ashkelon ôm đầu trú ẩn khi tiếng cói báo động vang lên. Ảnh: Reuters. Một quả rocket đã rơi vào một ngôi nhà tại thị trấn Ashkelon, khiến người đàn ông 58 tuổi thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên có người Israel thiệt mạng do rocket của Palestine kể từ năm 2014. Ảnh: AFP. Cảnh sát Israel xem xét phần còn lại của một quả rocket Qassam, được phát triển và sản xuất bởi nhánh vũ trang của nhóm Hồi giáo Hamas. Trong suốt những năm qua, Hamas đã bắn hàng nghìn quả rocket loại này vào lãnh thổ Israel. Ảnh: AP. Quân đội Israel bên cạnh một chiếc xe bị dính tên lửa của Palestine. Với số lượng rocket lớn và bắn trong cùng thời điểm khiến cho có thời điểm tổ hợp Iron Dome bị quá tải, không thể đánh chặn hiệu quả. Ảnh: AP. Những quả rocket Qassam tự chế với giá thành chỉ vài trăm USD khiến không thể bắn trúng mục tiêu định trước, vì vậy Hamas sử dụng chiến thuật bắn liên tục với số lượng lớn, khiến thiệt hại khó dự đoán. Ảnh: AFP. Một phụ nữ Israel tại thị tr tháo bỏ những mảnh kính vỡ từ cửa số nhà mình sau khi nó bị phá hỏng bởi rocket từ dải Gaza. Ảnh: AFP. Người thân gào khóc trong đám tang của nạn nhân người Israel thiệt mạng. Đến ngày 6/5, hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, và người ta không còn nghe thấy tiếng rocket từ Gaza và các cuộc không kích của quân đội Israel. Ảnh: AFP.

