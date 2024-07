Choáng váng loạt trang phục dát vàng trong đám cưới con trai tỷ phú

Trong đám cưới với con trai tỷ phú giàu nhất châu Á kéo dài từ ngày 12-14/7, cô dâu Radhika Merchant diện loạt đầm thủ công đắt đỏ bậc nhất thế giới. Radhika Merchant mặc bộ trang phục do Abu Jani Sandeep Khosla làm riêng. Thiết kế thể hiện tay nghề của các nghệ nhân thêu Zardozi Ấn Độ. (Ảnh: IG, IT) Bộ cánh gồm áo ngắn và chân váy đính đá, sequin từ trên xuống dưới, kết hợp khăn trùm đầu dài 5 m, khăn choàng tay dupatta. Ngoài ra, cô đeo trang sức từng được mẹ và chị gái cô sử dụng trong đám cưới của họ, gồm vòng cổ kim cương gắn những viên ngọc lục bảo cỡ lớn. Cô dâu xinh đẹp còn diện nhiều thiết kế khác của Khosla ở các phần lễ của ngày đầu tiên, trong đó có váy hở eo tông đỏ và vàng kim được thêu thủ công tốn hàng trăm giờ thực hiện. Nhà tỷ phú Ambani còn thuê thêm nhà thiết kế Manish Malhotra làm hai bộ váy cô dâu. Một bộ đính 20.000 viên pha lê Swarovski, do hơn 70 nghệ nhân chế tác, và một bộ lễ phục màu xanh mất 5.700 giờ hoàn thành. Không chỉ cô dâu, chú rể, thành viên gia đình, mà tất cả khách mời cũng đều mặc trang phục truyền thống Ấn Độ. Sự bùng nổ của màu sắc, chất liệu vải, họa tiết và kỹ thuật đã thể hiện sự tôn vinh di sản văn hóa phong phú của đất nước này. Khi xuất hiện bên ngoài lễ đường, chú rể mặc áo sherwani truyền thống màu đỏ vàng. Khuy cài được tô điểm bằng đá quý. Sau đó, khi làm lễ, anh đã thay đổi trang phục, mặc một chiếc áo sherwani màu đỏ. Bộ đồ nào cũng có họa tiết thêu và hoa văn phức tạp. Trước đó, trong sự kiện trước đám cưới ngày 5/7, chú rể diện chiếc áo thêu bằng chỉ vàng lấp lánh. Không chỉ có gia đình cô dâu chú rể, dàn khách mời đám cưới cũng thi nhau diện trang phục dát vàng, đeo trang sức kim cương lấp lánh. Dự lễ cưới xa hoa, nữ diễn viên Alia Bhatt gây ấn tượng trong bộ sari lụa màu hồng tươi cổ điển 160 năm tuổi, chi tiết viền làm bằng 99% bạc nguyên chất và khoảng 6 gram vàng thật. Cô còn đeo bộ trang sức bằng vàng 22 karat, kim cương thô sáng bóng, ngọc lục bảo chất lượng tốt nhất và ngọc trai. Priyanka Chopra - Miss World 2000 cùng ông xã Nick Jonas xuất hiện trong bộ trang phục cầu kỳ, màu sắc bắt mắt. Chị em Kim Kardashian và em gái Khloe Kardashian dự cưới bằng những trang phục nổi bật. Kim diện bộ đồ màu đỏ anh đào, Khloe lựa chọn trang phục vàng và trắng, kết hợp cùng trang sức nhiều lớp từ Polki. >>> Mời độc giả xem thêm video: Đám cưới "hoàn cảnh" nhất Việt Nam: Thực đơn toàn cua hoàng đế, bào ngư

Trong đám cưới với con trai tỷ phú giàu nhất châu Á kéo dài từ ngày 12-14/7, cô dâu Radhika Merchant diện loạt đầm thủ công đắt đỏ bậc nhất thế giới. Radhika Merchant mặc bộ trang phục do Abu Jani Sandeep Khosla làm riêng. Thiết kế thể hiện tay nghề của các nghệ nhân thêu Zardozi Ấn Độ. (Ảnh: IG, IT) Bộ cánh gồm áo ngắn và chân váy đính đá, sequin từ trên xuống dưới, kết hợp khăn trùm đầu dài 5 m, khăn choàng tay dupatta. Ngoài ra, cô đeo trang sức từng được mẹ và chị gái cô sử dụng trong đám cưới của họ, gồm vòng cổ kim cương gắn những viên ngọc lục bảo cỡ lớn. Cô dâu xinh đẹp còn diện nhiều thiết kế khác của Khosla ở các phần lễ của ngày đầu tiên, trong đó có váy hở eo tông đỏ và vàng kim được thêu thủ công tốn hàng trăm giờ thực hiện. Nhà tỷ phú Ambani còn thuê thêm nhà thiết kế Manish Malhotra làm hai bộ váy cô dâu. Một bộ đính 20.000 viên pha lê Swarovski, do hơn 70 nghệ nhân chế tác, và một bộ lễ phục màu xanh mất 5.700 giờ hoàn thành. Không chỉ cô dâu, chú rể, thành viên gia đình, mà tất cả khách mời cũng đều mặc trang phục truyền thống Ấn Độ. Sự bùng nổ của màu sắc, chất liệu vải, họa tiết và kỹ thuật đã thể hiện sự tôn vinh di sản văn hóa phong phú của đất nước này. Khi xuất hiện bên ngoài lễ đường, chú rể mặc áo sherwani truyền thống màu đỏ vàng. Khuy cài được tô điểm bằng đá quý. Sau đó, khi làm lễ, anh đã thay đổi trang phục, mặc một chiếc áo sherwani màu đỏ. Bộ đồ nào cũng có họa tiết thêu và hoa văn phức tạp. Trước đó, trong sự kiện trước đám cưới ngày 5/7, chú rể diện chiếc áo thêu bằng chỉ vàng lấp lánh. Không chỉ có gia đình cô dâu chú rể, dàn khách mời đám cưới cũng thi nhau diện trang phục dát vàng , đeo trang sức kim cương lấp lánh. Dự lễ cưới xa hoa, nữ diễn viên Alia Bhatt gây ấn tượng trong bộ sari lụa màu hồng tươi cổ điển 160 năm tuổi, chi tiết viền làm bằng 99% bạc nguyên chất và khoảng 6 gram vàng thật. Cô còn đeo bộ trang sức bằng vàng 22 karat, kim cương thô sáng bóng, ngọc lục bảo chất lượng tốt nhất và ngọc trai. Priyanka Chopra - Miss World 2000 cùng ông xã Nick Jonas xuất hiện trong bộ trang phục cầu kỳ, màu sắc bắt mắt. Chị em Kim Kardashian và em gái Khloe Kardashian dự cưới bằng những trang phục nổi bật. Kim diện bộ đồ màu đỏ anh đào, Khloe lựa chọn trang phục vàng và trắng, kết hợp cùng trang sức nhiều lớp từ Polki. >>> Mời độc giả xem thêm video: Đám cưới "hoàn cảnh" nhất Việt Nam: Thực đơn toàn cua hoàng đế, bào ngư