Ngắm nhan sắc cô dâu của con trai tỷ phú giàu nhất châu Á

Cô dâu của con trai tỷ phú giàu nhất châu Á gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và gia thế "khủng". Radhika Merchant là con gái của doanh nhân Viren Merchant, Giám đốc điều hành công ty chăm sóc sức khỏe Encore. Bố của Radhika cũng là doanh nhân giàu có nổi tiếng. (Ảnh: IT) Ngoài sinh ra trong gia đình giàu có, Radhika cũng được biết đến là một trong những tiểu thư quyền quý xinh đẹp nhất Ấn Độ với ngoại hình cuốn hút cùng thần thái sang chảnh với đôi mắt sâu, nụ cười rạng rỡ. Radhika Merchant là người thích đọc sách, chạy bộ và bơi lội. Cô cũng được biết đến là một người yêu động vật và tích cực tham gia các hoạt động vì quyền lợi động vật. Để tiếp quản sự nghiệp của gia đình, Radhika đã tốt nghiệp bằng cử nhân Khoa Chính trị và Kinh tế của Đại học New York, một trong những đại học top đầu trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp, cô lập tức gia nhập Isprava Group, một công ty phát triển nhà nghỉ dưỡng sang trọng với tư cách là Giám đốc kinh doanh. Hiện tại, nàng dâu hào môn là thành viên trong ban giám đốc của Encore Healthcare, tập toàn do gia đình cô sở hữu. Radhika Merchant không chỉ là doanh nhân mà còn là vũ công chuyên nghiệp. Gia đình chồng tương lai của Radhika Merchant từng tổ chức buổi lễ tốt nghiệp khiêu vũ hoành tráng cho cô với sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng hàng đầu Bollywood. Theo truyền thông Ấn Độ, Anant và Radhika quen biết nhau từ khi còn nhỏ và là bạn bè kể từ đó. Họ đã chia sẻ bức ảnh đầu tiên cùng nhau vào năm 2018 và hẹn hò trong một thời gian dài trước khi đi đến hôn nhân. Đám cưới của Anant và Radhika diễn ra trong 3 ngày từ 12 – 14/7, đã được ví von là "đám cưới thế kỷ" vì độ bạo chi của gia tộc giàu nhất Ấn Độ. Gia tộc nhà Ambani đã tổ chức hàng loạt tiệc mừng trong vài tháng qua, với tâm điểm là hôn lễ vào cuối tuần này tại Mumbai, tổng chi phí được ước tính lên tới 320 triệu USD. >>> Mời độc giả xem thêm video: Đám cưới "hoàn cảnh" nhất Việt Nam: Thực đơn toàn cua hoàng đế, bào ngư

