Choáng váng khu rừng kỳ lạ “mọc ngược” từ dưới đáy hồ

Hồ Kaindy là hồ nước trên núi Idyllic, thuộc một phần của dãy Tian Shan ở Kazakhstan. Nhìn những cái cây trơ trọi, cằn cỗi nổi trên mặt hồ Kaindy, ít ai ngờ rằng phần chìm dưới nước lại là khu rừng kỳ lạ có cành lá xanh tốt. (Ảnh: DM, IT) Hồ Kaindy được hình thành sau trận động đất năm 1911 do một trận lở đất lớn tạo nên con đập tự nhiên. Sau đó, nước mưa lấp đầy thung lũng ở độ cao 2.000 m và tạo nên hồ nước của ngày nay. Hiện hồ có chiều dài khoảng 400 m với chỗ sâu nhất là 30 m. Ở phía dưới nước, cành lá của cây vân sam vẫn phát triển bình thường nhưng phía trên, thân cây trơ trọi, hệt như gốc cây đã bị cưa, chặt gọn ghẽ. Rất nhiều người tưởng rằng gốc của những cây vân sam chổng lên trời còn ngọn của chúng chìm sâu xuống lòng hồ. Ở phần trơ gốc phía trên, người ta còn liên tưởng tới các cột buồm của những con tàu ma. Đó chính là rừng cây "mọc ngược" vẫn được nhắc tới. Hiện nay, quanh hồ Kaindy vẫn còn số lượng lớn những cây vân sam chết và bị tẩy trắng khi nhô lên mặt nước. Đó là tàn tích những cây bị ngập khi hồ hình thành. Trong khi đó ngay bên dưới, thế giới thủy sinh tươi tốt ẩn giữa làn nước trong xanh tạo nên cảnh quan không nơi nào có được. Do nằm ở núi cao nên nước hồ Kaindy lạnh quanh năm. Vào mùa hè, nhiệt độ nước ở đây khoảng 6 độ C và hầu như trong vắt quanh năm nên chỉ cần đứng trên bờ cũng có thể nhìn xuyên đáy. Khi mùa đông tới, mặt hồ đóng băng nên nơi này trở thành điểm đến lý tưởng để trượt băng và câu cá hồi. Xung quanh khu vực này còn là môi trường sống lý tưởng của nhiều loài động thực vật và chim quý hiếm. >>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi "dư thừa" hàng nghìn nam giới

