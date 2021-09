Chân dung nữ ứng viên có thể kế nhiệm Thủ tướng Nhật Suga

Đài NHK đưa tin, cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Sanae Takaichi (ảnh) đã nhận được sự ủng hộ cần thiết trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền để gia nhập cuộc đua kế nhiệm Thủ tướng Nhật Suga. Ảnh: Bloomberg. Bà Sanae Takaichi tuyên bố nếu đắc cử, bà sẽ đưa ra các chính sách nhằm ngăn chặn mối đe dọa công nghệ từ Trung Quốc và giúp khôi phục nền kinh tế đất nước. Ảnh: Mainichi. Bà Sanae Takaichi sinh ngày 7/3/1961 tại thành phố Nara, Nhật Bản. Bà tốt nghiệp trường Đại học Kobe và Học viện Matsushita. Ảnh: Reuters. Năm 1987, bà Sanae chuyển tới Mỹ làm việc cho Hạ nghị sĩ Patricia Schroeder. Quay trở về Nhật Bản năm 1989, bà viết sách và thành lập Hiệp hội Tầm nhìn Hi-Kansai năm 1992. Ảnh: Getty. Bà Sanae lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện Nhật Bản trong cuộc tổng tuyển cử năm 1993. Bà từng làm giảng viên tại Đại học Kinki năm 2004. Ảnh: JT. Bà Sanae là một thành viên của Đảng Dân chủ Tự do và từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong nội các dưới thời cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (ảnh). Ảnh: Time. Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2006 đến tháng 9/2007, bà giữ chức Bộ trưởng An toàn Thực phẩm Nhật Bản, Bộ trưởng Bình đẳng giới và Các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Chính sách Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Getty. Từ tháng 9/2014 đến tháng 8/2017 và từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020, bà Sanae đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản. Ảnh: Mainichi. Cùng với ông Shinzo Abe, bà Sanae giữ vai trò là cố vấn của nhóm gồm các thành viên bảo thủ được thành lập vào năm ngoái trong Đảng LDP. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Phần Lan có nữ Thủ tướng 34 tuổi, trẻ nhất thế giới (Nguồn video: THĐT)

