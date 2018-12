Cảnh tượng tang thương sau thảm họa sóng thần Indonesia

Theo RT, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 168 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và khoảng 30 người vẫn mất tích trong thảm họa sóng thần ở Indonesia xảy ra vào khoảng 21h30 tối 22/12. Ảnh:Mirror. Daily Mail cho biết, khi đó, cơn sóng khổng lồ cao gần 5 mét đã ập vào các bãi biển xung quanh eo biển Sunda, nằm giữa đảo Java và Sumatra, phá hủy 430 ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 con tàu. Ảnh: Mirror. Cảnh tan hoang tại một ngôi nhà bị phá hủy trên bãi biển Carita, tỉnh Banten, sáng 23/12. Ảnh: Getty. Được biết, trận sóng thần cũng tấn công nơi biểu diễn của ban nhạc Seventeen tại khu nghỉ dưỡng trên bãi biển ở Tanjung Lesung tối 22/12, khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Ảnh: Mirror. Một số thành viên của ban nhạc Seventeen và người hâm mộ đã bị nước lũ cuốn trôi. Theo Mirror, quản lý của ban nhạc này đã thiệt mạng. Ảnh: Twitter. Các nhà chức trách Indonesia cho rằng, nguyên nhân dẫn đến trận sóng thần vừa qua có thể là do núi lửa Anak Krakatoa phun trào gây ra hiện tượng lở đất dưới đáy biển kết hợp cùng thủy triều dâng. Ảnh: Reuters.Cảnh báo sóng thần đã được phát đi và người dân ở những vùng đất thấp vội vàng tháo chạy lên những vùng đất cao tìm nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Reuters. Một ngôi nhà và cửa hàng nhỏ ở huyện Taniung Lesung, Pandeglang, tỉnh Banten, bị hư hại sau khi sóng thần ập tới. Ảnh: Reuters. Chiếc ô tô bị lật úp ở Anyer, Banten. Ảnh: EPA. Thi thể một nạn nhân thiệt mạng trong trận sóng thần ở huyện Panimbang, tỉnh Banten. Ảnh: Reuters. Số thương vong có thể còn gia tăng do nhiều khu vực bị ảnh hưởng chưa được đánh giá thiệt hại. Ảnh: Binh sĩ Indonesia xem vết thương cho một cư dân địa phương ở huyện Tanjung Lesung. Ảnh: Reuters. Người dân địa phương dọn đồ khỏi những ngôi nhà bị hư hại trên bãi biển Carita, Baten. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Thảm họa sóng thần ở Indonesia (Nguồn: AP)

