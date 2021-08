Cảnh tan hoang sau khi bão “quái vật” Ida tấn công nước Mỹ

Siêu bão Ida đổ bộ vào Mỹ hôm 29/8 (giờ địa phương), khiến khoảng 1 triệu người chịu cảnh mất điện ở Louisiana. Thống đốc Louisiana John Bel Edwards ngày 30/8 cho biết ít nhất một người thiệt mạng do mưa bão, đồng thời cảnh báo thương vong "sẽ tăng lên đáng kể". (Nguồn ảnh: Reuters) Những bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy nhiều ngôi nhà bị phá hủy, xe cộ chìm trong nước, cây cối bật gốc, gãy đổ trên đường phố tại Louisiana. Thống đốc Edwards trước đó nói rằng siêu bão Ida "sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất từng tấn công Louisiana kể từ thập niên 1850". Được biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt ban bố tình trạng khẩn cấp cho 2 bang Louisiana và Mississippi trước khi bão Ida đổ bộ. Theophilus Charles, 70 tuổi, ngồi trong ngôi nhà bị hư hại do bão Ida ở Houma, Louisiana, ngày 30/8. Một tòa nhà bị đổ sập ở Kenner, bang Louisiana, ngày 30/8. Cây cột điện bị gãy đổ ở Kenner ngày 30/8. Cửa hàng Karofsky thiệt hại nặng nề sau khi bão Ida mang theo gió mạnh tấn công New Orleans. Được biết, một số cư dân tại LaPlace đã phải kêu cứu trên mạng xã hội và cho biết họ mắc kẹt vì nước lũ dâng cao. Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt ở Louisiana ngày 30/8. Một chiếc ô tô bị mắc kẹt ở Kenner. "Đường phố biến thành sông" ở Laplace sau khi bão Ida đổ bộ. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Goni đổ bộ vào Philippines (Nguồn video: THĐT)

Siêu bão Ida đổ bộ vào Mỹ hôm 29/8 (giờ địa phương), khiến khoảng 1 triệu người chịu cảnh mất điện ở Louisiana. Thống đốc Louisiana John Bel Edwards ngày 30/8 cho biết ít nhất một người thiệt mạng do mưa bão, đồng thời cảnh báo thương vong "sẽ tăng lên đáng kể". (Nguồn ảnh: Reuters) Những bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy nhiều ngôi nhà bị phá hủy, xe cộ chìm trong nước, cây cối bật gốc, gãy đổ trên đường phố tại Louisiana. Thống đốc Edwards trước đó nói rằng siêu bão Ida "sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất từng tấn công Louisiana kể từ thập niên 1850". Được biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt ban bố tình trạng khẩn cấp cho 2 bang Louisiana và Mississippi trước khi bão Ida đổ bộ . Theophilus Charles, 70 tuổi, ngồi trong ngôi nhà bị hư hại do bão Ida ở Houma, Louisiana, ngày 30/8. Một tòa nhà bị đổ sập ở Kenner, bang Louisiana, ngày 30/8. Cây cột điện bị gãy đổ ở Kenner ngày 30/8. Cửa hàng Karofsky thiệt hại nặng nề sau khi bão Ida mang theo gió mạnh tấn công New Orleans. Được biết, một số cư dân tại LaPlace đã phải kêu cứu trên mạng xã hội và cho biết họ mắc kẹt vì nước lũ dâng cao. Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt ở Louisiana ngày 30/8. Một chiếc ô tô bị mắc kẹt ở Kenner. "Đường phố biến thành sông" ở Laplace sau khi bão Ida đổ bộ. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Goni đổ bộ vào Philippines (Nguồn video: THĐT)